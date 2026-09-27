Путин готовит новый сценарий войны в Украине: в ISW раскрыли стратегию Кремля

Успехи ВСУ на фронте заставили Кремль отказаться от расчета на медленное продвижение пехоты.

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В ISW раскрыли новый план Кремля на зиму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Путин пересмотрел стратегию войны из-за неудач на фронте

Ключевой инструмент - реактивные дроны "Герань"

Кремль не согласится на прекращение ударов

Москва готовит масштабную зимнюю кампанию дальнобойных ударов по украинской энергетике, чтобы заставить Киев капитулировать, поскольку наземное наступление зашло в тупик. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что концепция, сформулированная диктатором Владимиром Путиным еще в июне 2024 года, основывалась на том, что медленное, но непрерывное продвижение российских войск истощит украинскую оборону.

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Однако на практике эта схема не сработала: с марта 2026 года российская армия не добилась никаких существенных успехов, в то время как украинские силы успешно контратакуют на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

В ISW добавляют, что долгое время высшее руководство РФ получало от командиров приукрашенные доклады, которые имели мало общего с реальной картиной. Прорыв ВСУ к северу и северо-востоку от Лимана разрушил эту иллюзию и подтолкнул главу Кремля к пересмотру собственных оценок.

Лиман / Инфографика: Главред

Чем Кремль подкрепляет новую ставку

В своих последних публичных выступлениях Путин отдельно акцентировал внимание на обстрелах гражданской инфраструктуры, утверждая, что украинская сторона якобы не имеет эффективного ответа на новейшие беспилотники.

"Российская стратегия победы, основанная на ударах большой дальности, зависит от способности России массированно применять реактивные беспилотники типа "Герань", обеспечивая при этом относительно высокие показатели прорыва противовоздушной обороны. Украина активно разрабатывает средства противодействия этим дронам, однако непонятно, насколько быстро она сможет применить эти средства в достаточных масштабах, чтобы нейтрализовать группы реактивных беспилотников во время атак", - отметили аналитики.

Эту линию мгновенно подхватили прокремлевские военные корреспонденты. Один из них прямо заявил, что самый действенный способ подорвать переговорную позицию Киева - системно снижать его экономический и производственный потенциал.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Почему Путин не согласится на энергетическое перемирие

Перспектива компромиссов с Вашингтоном и Киевом в такой логике выглядит призрачной: пока Москва не попытается реализовать замысел воздушного давления, от нее не стоит ожидать шага навстречу.

"Маловероятно, что Путин согласится на какое-либо предложенное США и Украиной соглашение о прекращении ударов большой дальности по энергетической инфраструктуре - если он действительно пересматривает свою стратегию победы именно таким образом, - поскольку такая договоренность помешала бы российской кампании ударов. Также маловероятно, что Путин пойдет на существенный прогресс или уступки в переговорном процессе до завершения российской кампании ударов большой дальности зимой 2026–2027 годов", - резюмировали в ISW.

Какие объекты может атаковать Россия

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что с наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам.

По его словам, это продолжается уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением.

Однако он добавил, что атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.

"Поэтому здесь я ничуть не удивлен. Думаю, что именно так и будет действовать Российская Федерация. Возможно, еще добавят - мы уже второй год об этом говорим - предприятия водоканалов, чтобы остановить подачу воды", - сказал эксперт.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 сентября РФ атаковала Запорожскую область. В результате ударов трое человек погибли и еще четверо получили ранения. Россияне нанесли удары по жилому сектору Комышуватого и по легковому автомобилю, который двигался через Новотавриское.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия подготовила два подробных документа относительно зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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