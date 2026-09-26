Счет за свет значительно уменьшится — какие приборы нужно выключать на ночь

Сэкономить на электроэнергии можно без покупки новой техники и без жестких ограничений.

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Как без особых усилий снизить счет за свет / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что такое "фантомное" потребление электроэнергии

Какие приборы стоит отключать от розетки на ночь

Как простые привычки помогут экономить электроэнергию

Сэкономить на счетах за электроэнергию можно не только за счет сокращения использования приборов. Некоторые устройства продолжают потреблять электроэнергию даже тогда, когда ими не пользуются.

Главред выяснил, какие приборы стоит отключать от сети, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

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Что такое "фантомное" потребление электроэнергии

"Фантомное" или скрытое потребление возникает тогда, когда электроприбор остается подключенным к сети, даже если он выключен или находится в режиме ожидания. Например, телевизор может продолжать потреблять небольшое количество электроэнергии, даже когда им не пользуются.

По отдельности каждый прибор расходует немного электроэнергии, однако общее потребление всех подключенных устройств может сказываться на счетах.

Какие приборы нужно выключать на ночь

Как пишет El Cronista, Федеральная комиссия по электроэнергии (CFE) рекомендует отключать от сети приборы, которыми не пользуются, особенно ночью или во время длительного отсутствия дома.

В частности, стоит обратить внимание на:

телевизоры и игровые консоли;

компьютеры и аудиосистемы;

зарядные устройства для телефонов и планшетов;

принтеры и микроволновые печи;

вентиляторы, обогреватели и кофеварки;

стиральные машины и сушилки.

Отключение таких устройств от сети помогает избежать ненужного потребления электроэнергии, когда они не используются.

Как ещё можно сэкономить электроэнергию

Для снижения потребления электроэнергии не обязательно покупать новое оборудование. Прежде всего стоит выключать свет в комнатах, где никого нет, отключать зарядные устройства и пользоваться естественным освещением.

Также полезно не оставлять электроприборы в режиме ожидания, если они длительное время не будут использоваться. Такие простые привычки помогут лучше контролировать потребление электроэнергии и избегать лишних затрат.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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