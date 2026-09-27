Дроны ВСУ в тылу РФ: детали переброски помощи жителям оккупированных Олешек

Доставлено около 4000 килограммов продуктов сразу на сто определенных локаций города.

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Гуманитарная помощь доставлена жителям Олешек / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Доставлено 4000 килограммов продуктов на сто локаций Олешек

РФ заблокировала работы по эвакуации гражданского населения из города

Жителям оккупированного РФ города Олешки Херсонской области были доставлены продукты питания, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он подчеркнул, что начиная с марта, совместно с подразделением 11-й бригады НГУ и защитниками 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" системно доставляется продовольствие жителям Олешек через Днепр с помощью дронов.

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"Недавно удалось провести одну из крупнейших таких операций. Во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом доставили около 4000 килограммов продуктов сразу на сто определенных локаций города", – рассказал Прокудин.

Он сообщил, что оккупанты держат в заложниках в оккупированных Олешках около двух тысяч человек, среди которых почти полсотни детей. "Они вынуждены выживать без еды, электричества и воды. А самое страшное – россияне фактически лишили их возможности покинуть этот ад", – констатировал Прокудин, добавив, что сознательная блокировка помощи и создание голода среди гражданского населения являются военными преступлениями без срока давности.

Смотрите видео - доставка продуктов в Олешки:

/ Скриншот

Что предшествовало

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона фактически заблокировала продолжение работы по гуманитарной эвакуации гражданского населения из города Олешки, который в настоящее время остается в серой зоне с постоянным риском обстрелов, без продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) призывает международное религиозное сообщество и международные организации предотвратить гуманитарную катастрофу в Олешках и содействовать эвакуации жителей.

/ Инфографика: Главред

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления в Совете Безопасности ООН в среду заявил, что российские оккупанты сознательно делают жизнь в контролируемом ими городе Олешки невозможной и обрекают его жителей на голодную смерть. Он подчеркнул, что ни одна страна и ни одна международная организация не могут добраться до этих людей, и каждый день у них заканчиваются еда, вода и все остальные ресурсы, необходимые для жизни. Министр обратился к присутствующим с призывом потребовать от РФ открытия гуманитарных коридоров для вывода жителей из города. При этом Сибига отметил, что ситуация в Олешках – "лишь один из многих ужасов", которые российские оккупанты творят с гражданским населением.

Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области расширили обязательную эвакуацию. На отдельных территориях запретят въезд семей с детьми из-за высокого уровня опасности.

Как писал Главред, ранее россияне ударили прямо по маршрутке с пассажирами. Трагедия произошла в Корабельном районе Херсона. Четыре человека погибли, еще пятеро - ранены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атаковала Херсон дронами. Спасатели вытаскивали пострадавших из квартир под угрозой новых прилетов.

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О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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