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Спатифиллум будет пышно цвести даже зимой: какие осенние процедуры ему необходимы

Дарья Пшеничник
27 сентября 2026, 17:03
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Эта тропическая культура очень чувствительна к холоду, сквознякам и сухому воздуху в квартирах, поэтому к наступлению холодов её нужно подготовить заранее.
Спатифиллум будет пышно цвести даже зимой: какие осенние процедуры ему необходимы
Что важно сделать со спатифиллумом осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • При какой температуре растение пора заносить в дом
  • Почему осенью полив и подкормку сокращают
  • Какие вредители чаще всего поражают листья

видео дня

Спатифиллум, который провел лето на балконе или в саду, нельзя заносить в дом в последний момент - резкая смена условий для тропического растения критична. Когда ночная температура приближается к +4 °С, время пребывания растения в помещении следует увеличивать постепенно, чтобы оно успело адаптироваться, сообщает House Digest.

Перед переездом растение осматривают полностью: пожелтевшие и поврежденные листья и стебли срезают, а сам куст проверяют на наличие вредителей. Чаще всего спатифиллум поражают мучнистый червец, щитовка, паутинный клещ и грибные комарики.

Листья рекомендуется протереть влажной салфеткой - так с поверхности удаляются пыль, яйца насекомых и другие загрязнения, которые легко занести в дом вместе с горшком.

Свет и полив: что меняется с наступлением холодов

Осенью солнечный свет становится менее интенсивным, поэтому горшок можно переставить поближе к окну - лучше северному или восточному, с рассеянным освещением. При этом растение держат подальше от сквозняков, батарей и обогревателей.

Полив в холодное время года сокращают, ориентируясь не на график, а на состояние субстрата. Если верхний слой почвы на глубине 2–3 см сухой, растение можно полить, а излишек воды должен свободно вытекать через дренажные отверстия.

Подкормку с началом периода замедленного роста прекращают постепенно. Если спатифиллум больше не выпускает новых листьев и побегов, удобрения ему не нужны - их избыток приводит к появлению коричневых кончиков листьев.

Влажность воздуха и безопасность в доме

В отопительный сезон воздух в квартирах становится слишком сухим для тропической культуры. Рядом с горшком ставят увлажнитель или поддон с водой и галькой, следя за тем, чтобы дно емкости не находилось в воде постоянно.

Еще один момент, о котором часто забывают: спатифиллум токсичен при употреблении в пищу, поэтому держать его нужно в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.

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Об источнике: House Digest

House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению домашнего хозяйства.

Ежемесячная аудитория достигает около 7 миллионов уникальных пользователей.

Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа компании в нише "Дом и сад".

Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY ("сделай сам"), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.

На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

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