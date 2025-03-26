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Оживет полумертвый спатифиллум: садовод поделилась секретами ухода за цветком

Анна Ярославская
26 марта 2025, 13:30обновлено 26 марта, 14:42
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Если "женское счастье" перестает цвести и начинает умирать, нужно срочно действовать.
Спатифиллум
Если за спатифиллумом неправильно ухаживать, он может погибнуть / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что любит спатифиллум
  • Почему нужно поддерживать необходимый уровень влажности

Цветок спатифиллум пользуется огромной популярностью, поскольку очень красиво смотрится в любом интерьере благодаря свои роскошным цветам, похожим на белые паруса. Однако иногда растение, второе название которого "женское счастье", перестает цвести и начинает умирать. В чем может быть проблема и как спасти спатифиллум, рассказала цветовод Рейли Казанова на Facebook- странице Gardening Hints and Tips.

Ранее Главред писал, какие ошибки в уходе за спатифиллумом допускают цветовод и почему большой горшок может быть проблемой для "женского счастья". Детальнее читайте в материале: Что делать, если не цветет спатифиллум: 5 грубых ошибок при выращивании "женского счастья".

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Как правильно ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях

Рейли рассказала, что когда она купила спатифиллум восемь месяцев назад, на нем был "один маленький умирающий цветок", который не выжил после того, как его стебель сломался, пишет Еxpress.

Пытаясь исправить ситуацию, она пересадила растение в большой горшок с органическим удобрением для комнатных растений.

Для полива "женского счастья" она использует только фильтрованную воду, поскольку спатифиллумы могут быть чувствительны к химическим веществам в водопроводной воде.

"Я поддерживаю влажность в комнате на уровне 50–55 процентов, слежу за тем, чтобы почва была влажной, и опрыскиваю листья растений дважды в день", - поделилась Рейли.

Стоит отметить, что спатифиллумы прекрасно себя чувствуют во влажных условиях, поскольку имеют тропическое происхождение. Если в квартире не хватает влажности, то использование поддона с галькой или ежедневное опрыскивание может сотворить чудеса.

Где в квартире должен стоять спатифиллум

Растение лучше всего разместить так, чтобы на него падал рассеянный свет из окон, выходящих на север и юг.

Хотя спатифиллумы любят яркое освещение и могут наслаждаться ранними лучами солнца, лучше всего размещать их там, где много света, но при этом защищать от прямых солнечных лучей.

Спатифиллумы также любят теплые условия. Стоит обезопасить растение от холодных сквозняков и поддерживать температуру в комнате выше 16 градусов.

Ранее Главред писал, как прорастить фисташки и получить в результате полноценное дерево, с которого можно собирать урожай.

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