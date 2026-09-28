Солнце может устроить сверхмощную вспышку: когда Землю накроет новый "шторм"

Ученые из Института Макса Планка изучили гигантское пятно, появившееся в 1947 году.

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На Солнце могут возникнуть новые вспышки / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Супервспышки способны выделять колоссальное количество энергии

Солнце обладает потенциалом для значительно более мощных событий

Исследование крупнейшего солнечного пятна XX века показало, что Солнце теоретически способно породить вспышку, во много раз превосходящую самые мощные события, наблюдавшиеся человечеством.

Ученые из Института Макса Планка изучили гигантское пятно, появившееся в 1947 году, пишет IFL Science.

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Оно достигало размеров примерно 40 диаметров Земли. Расчеты показали, что связанная с ним вспышка в определенных условиях могла бы соответствовать уровню так называемой супервспышки.

Для сравнения, Кэррингтонское событие 1859 года, считающееся самой мощной зарегистрированной солнечной бурей, оценивают примерно в X45. А самая сильная вспышка 25-го солнечного цикла достигла класса X9.0.

Супервспышки способны выделять колоссальное количество энергии и потенциально влиять на электросети, спутники, радиосвязь и атмосферу Земли. При этом специалисты подчеркивают: пятно 1947 года не вызвало направленной на Землю экстремальной вспышки.

Таким образом, наблюдения за Солнцем подтверждают, что наша звезда обладает потенциалом для значительно более мощных событий, чем те, с которыми человечество сталкивалось до сих пор.

В далекой Вселенной обнаружили гигантский запас воды

Астрономы зафиксировали необычное космическое скопление водяного пара возле квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 млрд световых лет от Земли.

По оценкам исследователей, речь идет о крупнейшем из известных на сегодняшний день запасов воды во Вселенной. Кроме того, это облако считается одним из самых древних подобных объектов, обнаруженных учеными. Его наблюдение позволяет получить представление о составе и условиях существования материи на ранних этапах развития Вселенной.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: IFLScience IFLScience - это популярное британское научно-популярное издание, основанное в 2012 году Элис Эндрюс. Оно выросло из успешной страницы в Facebook и специализируется на освещении новостей из области космоса, медицины, биологии и технологий в развлекательной и доступной форме. Несмотря на периодическую критику в научных кругах за чрезмерную сенсационность и кликбейт, ресурс остается одним из самых влиятельных медиа для широкой аудитории, успешно сочетая серьезную науку с юмором, мемами и ярким визуальным контентом.

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