Каким будет тариф на газ в отопительный сезон: украинцам назвали цену

Премьер предупредил, что украинские чиновники работают над внедрением справедливого тарифного регулирования на коммунальные услуги.

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В правительстве ответили, изменятся ли тарифы на газ в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Что сообщил Корецкий:

Тариф на газ для населения не изменится

До конца марта для большинства украинцев будет действовать тариф 7,96 гривен

Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта 2027 года, то есть фактически до конца отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, такое решение было принято в связи с действующим мораторием на повышение тарифов, введенным парламентом на время военного положения, а также с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.

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"Во исполнение обязательств перед международными партнерами правительство совместно с другими органами власти работает над совершенствованием системы тарифной политики и внедрением справедливого и прозрачного тарифного регулирования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается", - добавил он.

Сколько украинцы будут платить за газ

98% населения Украины являются клиентами "Нафтогаза", поэтому до 31 марта компания будет поставлять большинству бытовых потребителей газ по тарифу 7,96 гривен за кубометр.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Когда могут пересмотреть тарифы на коммунальные услуги в Украине

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после окончания действия военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.

А всё потому, что действующее законодательство запрещает повышать тарифы на распределение газа, тепловую энергию и горячую воду для населения во время военного положения и ещё в течение шести месяцев после его окончания.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что жители Закарпатья, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за свет в три раза меньше - 1,32 вместо 4,32 грн/кВт·ч.

Напомним, Главред писал, что в Украине готовятся к реформированию энергетического рынка под давлением внешних партнеров. Это в перспективе приведет к потере правительством контроля над ценообразованием на базовые коммунальные услуги.

Накануне стало известно, что оплата коммунальных услуг за квартиру площадью 70 м² с 2–3 жильцами этой зимой обойдётся владельцам как минимум в 6600 грн в месяц.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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