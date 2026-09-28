ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

ВСУ в Курской области по-прежнему удерживают позиции в районе Нового Пути и Политотдельского.

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ВСУ в Курщине - генерал рассказал, где украинские войска удерживают позиции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

ВСУ удерживают позиции в Курщине возле Нового Пути

РФ пытается создать буферную зону возле Сум

ВСУ продолжают удерживать отдельные позиции на территории Курской области РФ вблизи населенных пунктов Новый Путь и Политотдельский. Об этом сообщил командующий 8-м корпусом ДШВ, генерал Дмитрий Волошин в интервью BBC Украина.

По его словам, украинские подразделения контролируют несколько небольших участков в приграничной зоне РФ. Речь идет, в частности, о лесных массивах вблизи Нового Пути и Политотдельского.

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"Да, до сих пор есть позиции восьмого корпуса ДШВ на территории Курской области. Я могу даже назвать, где именно. Это район населенного пункта Новый Путь, например, где мы контролируем весь лесной массив вокруг него. Также мы контролируем район населенного пункта Политотдельский и прилегающий лесной массив. Да, это небольшие отдельные участки на Курской земле, но они до сих пор остаются", - отметил Волошин.

Генерал рассказал, что примерно год назад российские подразделения более активно пытались вытеснить украинских военных из этих районов. Однако после значительных потерь РФ фактически отказалась от продолжения этой операции.

"Некоторое время, примерно год назад, они вели себя более агрессивно, действительно хотели нас выбить. Но оставили там значительное количество личного состава и отказались от этой задачи", - сказал командующий 8-м корпусом ДШВ.

В то же время украинские силы также не стали расширять своё присутствие на этом участке. Волошин связывает это с необходимостью сосредоточить ресурсы на других проблемных направлениях.

Российские войска сейчас смещают акцент на приграничный участок и пытаются продвинуться ближе к Сумам. По словам генерала, противник ищет уязвимые места в украинской обороне, однако достичь поставленных задач ему пока не удается.

"Россияне здесь пытаются создать "буферную зону", ищут слабые места, но у них не получается. Их основная цель, конечно, - это город Сумы, областной центр на границе", - подчеркнул Волошин.

Отдельно генерал обратил внимание на использование российскими войсками артиллерии для нанесения ударов по Сумам. Он отметил, что речь идет не о массированном огне, а об единичных выстрелах из тяжелых систем.

"Послушайте, уже обнародованы факты, что противник применял артиллерийские системы для обстрела города Сумы. Да, это не были массированные артиллерийские обстрелы, это был хаотичный обстрел с использованием самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 203-мм калибра. Эти единичные выстрелы просто по городу должны были максимально дестабилизировать обстановку, заставить население паниковать, заставить украинский народ в целом пойти на сделку с агрессором", - сказал он.

В то же время Волошин не стал утверждать, что российское командование уже поставило задачу полностью окружить или захватить Сумы. Дальнейшее развитие ситуации, по его словам, будет зависеть от хода боевых действий на этом участке фронта.

Он также обратил внимание на информационную составляющую российской кампании. По его мнению, заявления о захвате населенных пунктов используются для демонстрации успехов перед российской аудиторией, тогда как масштаб фактического продвижения часто остается без внимания.

"Обратите внимание: они говорят, что захватывают определенные населенные пункты, но не упоминают, какую площадь территории взяли под контроль. Наоборот, когда ВСУ продвигаются на каком-то направлении, то в первую очередь говорят, что освободили столько-то квадратных километров территории", - отмечает генерал.

По оценке Волошина, численность российской группировки на Сумском направлении за последний год существенно не изменилась. Он считает, что возможные локальные перестановки не создали принципиального преимущества для противника.

"За последний год группировка противника на Сумском направлении существенных изменений не претерпела. Возможно, где-то один батальон прибавился, а один убавился - короче говоря, это несущественно. Поверьте, в условиях современной войны один батальон - это не так много, в том батальоне штурмовиков будет максимум 100–150 человек. За пару недель здесь они все будут уничтожены", - отметил Волошин.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Наступление РФ в Харьковской области - что известно

Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти сообщения не свидетельствуют о масштабном наступлении оккупационных сил. Москва таким образом пытается создать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Да, мы сейчас наблюдаем элементы информационной войны. Когда продолжаются наши наступательные операции, пусть и тактические, но с положительной динамикой, россиянам необходимо перебить эту положительную для нас информационную волну в другом направлении. Причем она создается в режиме дезинформации", - отметил Свитан.

Одним из способов формирования такого информационного эффекта является демонстрация присутствия российских военных в населенных пунктах. По словам эксперта, появление отдельных бойцов и последующая публикация соответствующих кадров не означают установления контроля над территорией.

"Там никто ничего не захватывает. Какие-то „знаменосцы" куда-то забегают, где-то что-то фотографируют. Зачем? Чтобы в информационном потоке показать якобы развертывание широкомасштабных наступательных операций и чтобы меньше обращали внимание на провисание российских войск, допустим, в районе Лимана", - подчеркнул военный эксперт.

Отдельно Свитан оценил возможность дальнейшего продвижения российских сил на Харьковском направлении. По его словам, нынешняя ситуация не создает предпосылок для масштабного развития наступательных действий, а особенности местности дополнительно затрудняют применение значительного количества бронетехники.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, DeepState сообщил о продвижении оккупационных войск на Покровском направлении вблизи города Белицкое Добропольской общины, где противник несколько расширил зону контроля. Всего за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 221 боевое столкновение.

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Белецкий подвел итоги третьего этапа операции "Вивальди", в ходе которой украинские силы деоккупировали ряд населенных пунктов Донецкой области, в частности восстановили контроль над Карповкой. С начала наступательных действий возвращено 176 км² территории, а потери противника оцениваются в 2000 убитых и раненых и более 250 пленных.

В корпусе "Хартия" сообщили, что на Купянском направлении российские оккупанты использовали гражданских в качестве "живого щита" во время отвода своих подразделений вдоль газопровода "Шебелинка - Острогожск". Операторы разведывательных дронов зафиксировали на видео группу из девяти человек, среди которых были дети, пожилые люди и человек на костылях, которых захватчики заставляли идти впереди себя.

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О персоне: Дмитрий Волошин Дмитрий Волошин - бригадный генерал, Герой Украины, командир 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. Родился в городе Верховцево Днепропетровской области. Проходил службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде и 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригаде. В 2024 году возглавил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая под его командованием выполняла боевые задачи в районе Волчанска в Харьковской области и остановила продвижение российских войск. В апреле 2025 года был назначен командиром 8-го корпуса ДШВ. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а в 2024 году получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".

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