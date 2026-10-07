Конец света совсем скоро: пастор из ЮАР назвал точную дату пришествия Христа

Уже 12-13 октября верующие будут взяты на Небеса перед Вторым пришествием Иисуса Христа, утверждает пастор.

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Джошуа Млакела назвал 12-13 октября "окончательной датой" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Джошуа Млакела назвал 12-13 октября "окончательной датой"

Предсказание пастора расходится с позицией многих христианских проповедников

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела утверждает, что библейское Вознесение может произойти уже 12-13 октября. По словам проповедника, именно в эти дни верующие якобы будут взяты на Небеса перед Великой скорбью и Вторым пришествием Иисуса Христа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Млакела заявил, что на этот раз получил новую дату после видения Бога и Иисуса Христа. Он назвал 12-13 октября "окончательной датой" и подчеркнул, что больше не ожидает ее переноса.

При этом подобное предсказание пастор делает уже не впервые. В 2025 году он несколько раз называл конкретные даты Вознесения. В частности, Млакела утверждал, что событие произойдет 23 сентября.

Его заявление тогда получило широкое распространение в социальных сетях. Некоторые последователи проповедника настолько поверили в предсказание, что, как пишет издание, продавали дома и автомобили, а также увольнялись с работы в ожидании скорого конца привычной жизни.

Однако указанная дата прошла, а предсказание не сбылось. После этого Млакела объяснил произошедшее тем, что Бог якобы решил отложить Судный день, чтобы предоставить людям дополнительное время для покаяния.

Почему пастор снова назвал октябрь

Теперь проповедник объясняет прошлую ошибку особенностями лунного календаря. Свою новую версию он связывает с еврейским праздником Рош га-Шана и утверждает, что ранее дата была рассчитана с учетом календарного смещения.

В качестве дополнительного аргумента Млакела ссылается на свое видение двух полнолуний. По его мнению, они указывали на смещение календаря примерно на месяц, что и привело к пересмотру предполагаемой даты Вознесения.

При этом Daily Mail обращает внимание на противоречия в рассуждениях пастора. В частности, Библия не содержит утверждения о том, что во время исхода евреев из Египта Солнце находилось в созвездии Овна - на этом предположении частично строится версия Млакели.

Кроме того, предсказание пастора расходится с позицией многих христианских проповедников и богословов, которые подчеркивают: точную дату Второго пришествия Иисуса Христа определить невозможно.

Какие риски могут повлиять на будущее цивилизации

Представления о потенциальных угрозах для человечества у экспертов существенно различаются. Билл Гейтс, например, предупреждает, что изменение климата способно особенно сильно ударить по странам с низким уровнем дохода и создать для них серьёзные социально-экономические проблемы. При этом он не считает, что климатические изменения приведут к полному исчезновению человечества.

Другие исследователи, занимающиеся изучением глобальных рисков, рассматривают перспективу более тревожно. В центре их внимания находятся не только природные процессы, но прежде всего последствия человеческой деятельности.

Среди потенциальных источников угроз они выделяют быстрое развитие технологий и совершенствование вооружений. По мнению этих специалистов, определённые технологии при отсутствии достаточного контроля в будущем способны создать серьёзные риски для общества и цивилизации в целом.

Новости о конце света

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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