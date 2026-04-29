Учёные ошеломили точным сроком гибели Вселенной: когда ждать конца света

Расширение Вселенной со временем может смениться обратным процессом: галактики, звёзды и вся материя начнут сближаться.

https://glavred.info/nauka/uchenye-oshelomili-tochnym-srokom-gibeli-vselennoy-kogda-zhdat-konca-sveta-10760426.html Ссылка скопирована

Раскрыт вероятный сценарий конца света

Вы узнаете:

Один из возможных сценариев — так называемое "Большое сжатие"

Завершение существования Вселенной может наступить примерно через 33,3 млрд лет

Новое научное исследование поставило под сомнение привычные представления о будущем Вселенной: вместо почти бесконечного расширения, как считалось раньше, космос может прекратить существование примерно через 33 миллиарда лет.

Как сообщает Live Science, долгое время учёные исходили из того, что Вселенная будет расширяться бесконечно под воздействием тёмной энергии — загадочного фактора, ускоряющего этот процесс. Однако свежие данные указывают, что её свойства могут меняться, а значит, финал космоса не обязательно будет "вечным расширением".

видео дня

Один из возможных сценариев — так называемое "Большое сжатие". Согласно ему, расширение Вселенной со временем может смениться обратным процессом: галактики, звёзды и вся материя начнут сближаться, а пространство будет постепенно схлопываться до сверхплотного состояния, напоминающего условия до Большого взрыва.

К таким выводам исследователи пришли после анализа данных проектов DES и DESI, которые составили детальные карты сотен миллионов галактик и помогли отследить динамику расширения космоса. Эти наблюдения показали, что влияние тёмной энергии, возможно, не является постоянным и со временем меняется.

Для объяснения данных учёные предложили модель, в которой тёмная энергия рассматривается как сочетание двух компонентов — гипотетического аксионного поля и космологической константы. В будущем их взаимодействие может привести не к ускорению расширения, а к его замедлению и развороту.

Согласно расчётам этой модели, завершение существования Вселенной может наступить примерно через 33,3 млрд лет, что значительно раньше прежних прогнозов, оценивавших её "жизненный цикл" в триллионы лет.

При этом сами авторы подчёркивают, что речь идёт лишь об одном из возможных сценариев. Работа ещё не прошла рецензирование, а итоговые выводы могут измениться по мере поступления новых данных, поэтому окончательная картина будущего космоса остаётся открытой.

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред