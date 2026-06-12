"Постоянные депрессии": Камалия рассказала о проблемах дочерей

Вы узнаете:
- Камалия рассказала о жизни дочек за границей
- Почему им не понравилось жить в Лондоне
Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о проблемах дочерей, которым с началом полномасштабного вторжения пришлось уехать в Лондон с отцом. В интервью BLIK артистка призналась, что разлука с родным Киевом стала для детей сложным испытанием.
Главной причиной подавленного состояния девочек Камалия назвала тоску по друзьям и любимым питомцам. Также Арабелла и Мирабелла тяжело переносили разлуку с матерью, которая оставалась в Украине.
"У них были постоянные депрессии из-за чужого окружения, из-за погоды, в школе им было не совсем просто общаться с одноклассниками. А еще малышки все время скучали по дому, по своим лошадям и по школьным друзьям – они же были в третьем классе, когда началась война, и уже успели полюбить школу. У них в Киеве был свой собственный мир, который война хотела у них отнять. И они по мне ужасно скучали, а я же не могла с ними быть там постоянно, потому что я в Украине не прекращала работу и не могла полностью отказаться от волонтерства", — рассказала исполнительница.
Несмотря на то, что война до сих пор не закончилась, родители приняли решение вернуть детей домой, в Украину. Певица заверила, что они усилили меры безопасности после того, как их дом пострадал от российского обстрела.
"В наш дом попал осколок зимой прошлого года. Все стекла разлетелись – хорошо, что никого дома в это время не было – дети тогда еще жили в Лондоне. Очень много было стекла – настоящая катастрофа. Но мы вместе с Захуром приняли решение и вернули детей на родину. В связи с этим мы усилили меры безопасности, например, не игнорируем сигналы тревоги", — поделилась Камалия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Ольга Мартыновская откровенно прокомментировала свои отношения с коллегой Владимиром Ярославским. Она призналась, что, вопреки ожиданиям фанатов, их тесная дружба так и не превратилась в романтические отношения.
Также Иво Бобул ответил на слухи о своем резком похудении. По мнению артиста, интернет-пользователи излишне увлеклись обсуждением его внешности, тогда как сам он совершенно спокойно воспринимает любые свои возрастные изменения.
Вас может заинтересовать:
- "Заспиртовался": Иво Бобул впервые высказался о потере веса
- Умерла принцесса: королевская семья сделала заявление
- "Удовлетворяем друг друга": Мартыновская сделала признание про отношения
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред