"Постоянные депрессии": Камалия рассказала о проблемах дочерей

Дети певицы после начала полномасштабного вторжения жили за границей.

https://glavred.info/starnews/postoyannye-depressii-kamaliya-rasskazala-o-problemah-docherey-10772384.html Ссылка скопирована

Камалия рассказала о жизни дочек за границей / фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

Камалия рассказала о жизни дочек за границей

Почему им не понравилось жить в Лондоне

Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о проблемах дочерей, которым с началом полномасштабного вторжения пришлось уехать в Лондон с отцом. В интервью BLIK артистка призналась, что разлука с родным Киевом стала для детей сложным испытанием.

Главной причиной подавленного состояния девочек Камалия назвала тоску по друзьям и любимым питомцам. Также Арабелла и Мирабелла тяжело переносили разлуку с матерью, которая оставалась в Украине.

видео дня

Камалия с мужем и дочками / фото: instagram.com, Камалия

"У них были постоянные депрессии из-за чужого окружения, из-за погоды, в школе им было не совсем просто общаться с одноклассниками. А еще малышки все время скучали по дому, по своим лошадям и по школьным друзьям – они же были в третьем классе, когда началась война, и уже успели полюбить школу. У них в Киеве был свой собственный мир, который война хотела у них отнять. И они по мне ужасно скучали, а я же не могла с ними быть там постоянно, потому что я в Украине не прекращала работу и не могла полностью отказаться от волонтерства", — рассказала исполнительница.

Несмотря на то, что война до сих пор не закончилась, родители приняли решение вернуть детей домой, в Украину. Певица заверила, что они усилили меры безопасности после того, как их дом пострадал от российского обстрела.

Камалия - дочери Арабелла и Мирабелла / фото: instagram.com, Камалия

"В наш дом попал осколок зимой прошлого года. Все стекла разлетелись – хорошо, что никого дома в это время не было – дети тогда еще жили в Лондоне. Очень много было стекла – настоящая катастрофа. Но мы вместе с Захуром приняли решение и вернули детей на родину. В связи с этим мы усилили меры безопасности, например, не игнорируем сигналы тревоги", — поделилась Камалия.

Камалия / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ольга Мартыновская откровенно прокомментировала свои отношения с коллегой Владимиром Ярославским. Она призналась, что, вопреки ожиданиям фанатов, их тесная дружба так и не превратилась в романтические отношения.

Также Иво Бобул ответил на слухи о своем резком похудении. По мнению артиста, интернет-пользователи излишне увлеклись обсуждением его внешности, тогда как сам он совершенно спокойно воспринимает любые свои возрастные изменения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред