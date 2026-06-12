Работники фабрики раскрыли, что на самом деле происходит с одеждой до продажи

Сотрудники фабрик и магазинов рассказали, почему новую одежду лучше всегда стирать перед ноской. Причина удивила многих покупателей.

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Работники швейной отрасли предупредили покупателей о скрытых рисках / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что на самом деле происходит с одеждой до продажи

Почему работники магазинов никогда не надевают новые вещи сразу

Почему новая одежда может оказаться грязнее, чем кажется

Сотрудники магазинов одежды и работники швейной отрасли предупредили покупателей о скрытых рисках, связанных с ношением новой одежды сразу после покупки. По их словам, даже вещи, которые выглядят чистыми и приятно пахнут, могут пройти через множество этапов хранения и транспортировки, оставляющих на ткани загрязнения и химические вещества.

Обсуждение началось после публикации бывшего сотрудника нескольких складов одежды на Reddit.

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Мужчина рассказал, что многие покупатели не представляют, через какие условия проходит одежда до того, как оказывается на полках магазинов. По словам работника, ткани нередко хранятся на складах с пылью, вредителями и другими загрязнителями, а сами коробки могут обрабатываться специальными химическими средствами для защиты от насекомых и грызунов.

Почему новая одежда может быть не такой чистой, как кажется

После производства одежда проходит длительный путь через склады, транспортные компании и торговые точки. За это время вещи контактируют с упаковкой, оборудованием и руками множества людей.

Новая одежда может быть не такой чистой, как кажется / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, в магазинах одежду регулярно примеряют десятки покупателей. Работники розничной торговли рассказали, что нередко становятся свидетелями ситуаций, после которых сами предпочитают стирать любую новую вещь перед использованием.

"Люди не понимают, что происходит до того, как товар попадает к ним", - написал работник швейной фабрики.

Что рассказали сотрудники магазинов

Многие продавцы поддержали рекомендацию обязательно стирать новые покупки. Некоторые признались, что после смены вынуждены сразу принимать душ и менять одежду из-за постоянного контакта с товарами.

"Хуже всего было, когда одна женщина чихнула в руку, а потом вытерла ее о свитер на вешалке. Отвратительно", - написала одна из продавщиц.

Многие продавцы поддержали рекомендацию обязательно стирать новые покупки / Фото: скриншот с Youtube

Один из бывших работников бутика рассказал, что после распаковки новых поставок у него регулярно возникало раздражение кожи на руках. Позже выяснилось, что упаковка могла содержать следы химических веществ, используемых во время транспортировки товаров.

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