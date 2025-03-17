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Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее носить: окончательный ответ

Мария Николишин
17 марта 2025, 14:36
113
Эксперт расставил все точки над "і" в споре о стирке новой одежды.
Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее носить: окончательный ответ
Нужно ли стирать новую одежду / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли не стирать новую одежду
  • Что об этом думает эксперт

Многим не терпится надеть новую одежду сразу после покупки. Однако, здесь возникает вопрос, безопасно ли это делать.

Главред решил разобраться, нужно ли стирать одежду перед тем, как ее носить.

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Нужно ли стирать новую одежду

Как пишет Real Simple, стирать одежду перед ноской - это хорошая идея, особенно если это вещи, которые вы носите близко к коже.

"Обычно я стираю одежду перед ноской, чтобы удалить химические вещества, излишки красителей и грязь, образовавшуюся во время обработки на производстве. Текстиль и одежда прошли через много рук, часто в разных странах", - говорит Фрэнсис Козен, старший преподаватель по науке о волокнах в Корнельском университете.

Почему новую одежду нужно стирать

Даже "новая" одежда может быть загрязнена веществами. В частности, текстильные изделия могут содержать остатки химических веществ, образовавшихся в процессе производства, в дополнение к крахмалу, который используется для того, чтобы одежда оставалась хрустящей во время транспортировки, упаковки или вывешивания в магазине.

Если одежда будет носиться близко к коже и была в магазине, а не доставлена непосредственно от продавца, существует также потенциальная проблема другого загрязнения от людей, которые примеряют или касаются одежды в магазине.

Стирка одежды перед ношением также помогает смягчить одежду, чтобы она лучше прилегала и ощущалась на коже.

Что может произойти, если носить новую одежду без стирки

Если у вас не чувствительная кожа, вы можете спокойно носить новую одежду, не стирая ее. Но существует потенциальная проблема, что химические вещества или микробы в одежде могут вызвать раздражение кожи или сыпь.

Как правильно стирать новую одежду

Стирая новую вещь, нужно проверять этикетку и следовать инструкциям. Если на ней написано "только сухая чистка", стирка не рекомендуется.

Если вы хотите продлить срок службы изделия и уменьшить усадку, его стоит стирать в холодной воде и сушить на низкой температуре или на вешалке.

Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее носить: окончательный ответ
Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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