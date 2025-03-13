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Можно ли отдавать свою одежду другим людям: ответ священника

Даяна Швец
13 марта 2025, 20:56
641
В древности считали, что передача одежды чужим людям может навлечь на себя болезни или несчастья.
священник
Священник объяснил, можно ли отдавать свои вещи другим / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Может ли одежда влиять на вашу судьбу
  • Почему люди боятся делиться своей одеждой

Наши предки верили, что одежда может накапливать энергетику человека, который ее носит. Стоит ли отдавать свою одежду другим - рассказывает в Фейсбук священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, пишет Главред.

Священник Православной церкви Украины отмечает, что христианам разрешено делиться своей одеждой, если она подходит по размеру. Алексей Филюк призывает не бояться потерять энергию из-за таких поступков.

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В древности верили, что вместе с вещами можно потерять собственное счастье. Однако сегодня, особенно во время войны, многие люди занимаются благотворительностью.

Они передают одежду тем, кто потерял свое имущество из-за обстрелов или оккупации, ведь хотят помочь тем, кто в этом нуждается.

"Вашу энергетику никто не заберет. Отдавать свои вещи - это же благое дело, а христианам надо делать добро. Говорит Иисус Христос: "Кто имеет две рубашки, пусть даст тому, кто не имеет, а кто имеет еду, так же пусть делает", - отметил священник Православной церкви Украины.

Также другой священник ответил, можно ли брать детей на кладбище.

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Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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