Меньше усилий, больше комфорта: для чего развешивать мокрую одежду на вешалки

Наступила пора, когда можно наконец-то сушить белье на улице и экономить на электроэнергии.

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Как сушить белье быстрее рассказала блогерша / Коллаж: Главред, фото:instagram/adhdbritt

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Как ускорить сушку белья

Зачем развешивать мокрую одежду на вешалки

Но если одежда сохнет слишком долго, есть простой лайфхак, который поможет ускорить процесс, пишет Главред со ссылкой на The Sun.

Эксперт по уборке Бриттани Макдональд поделилась в соцсетях хитрым способом, который сохранит вам и время, и деньги.

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Она спросила подписчиков в Instagram: "Кто-то еще сушит белье вот так - просто на вешалках?"

Вместо того чтобы развешивать вещи непосредственно на веревку, Бриттани использует вешалки. Это очень удобно: после высыхания одежду сразу можно развесить в шкафу, а еще ее легко собрать одним движением.

"Я пользуюсь этим лайфхаком много лет", - рассказывает Бриттани.

Она также добавляет, что такой способ позволяет сушить белье даже в гостиной, сидя перед телевизором, а не стоять под солнцем.

Правда, этот метод не подходит для всей одежды. Например, тяжелые свитера могут потерять форму, если будут висеть на вешалке. Но для легких вещей это идеальное решение.

Лайфхак Бриттани быстро стал вирусным - видео уже собрало более 2,4 миллиона просмотров.

Также эксперты объяснили, как надо чистить наушники.

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