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Эксперты не рекомендуют в марте сушить одежду на свежем воздухе: какая причина

Марина Фурман
11 марта 2025, 03:01
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Эксперты рассказали, почему сушка белья на улице может быть опасной для здоровья.
прачечная
Специалисты не рекомендуют сушить одежду на улице в марте / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему в марте не стоит вывешивать стирку на улице
  • Чем это опасно

С наступлением весны и повышением температуры на улице, хозяйки обычно отключают сушильные машины и начинают вывешивать постиранные вещи на балконе или просто на свежем воздухе. Однако это может быть опасно для здоровья. Главред выяснил, почему в марте не стоит развешивать белье на улице.

Портал Express.co пишет, что в природе существует около 30 видов пыльцы, вызывающих аллергические реакции у людей.

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Например, в марте самой распространенной является пыльца деревьев - аллергия, от которой страдают многие. Обычно порошкообразные гранулы пыльцы оседают на различных поверхностях, поэтому, если в вашей семье есть люди, склонные к аллергии, лучше не сушить белье на улице.

"Пыльца легко прилипает к постельному белью, что может привести к усилению симптомов сенной лихорадки и вызвать бессонные ночи", - предупредили эксперты.

Если вы склонны к аллергическим реакциям, специалисты рекомендуют в марте держать окна спальни закрытыми, кроме того, следует принимать душ после прогулок на свежем воздухе, особенно перед сном. Также вы должны убедиться, что вычесываете своих домашних любимцев, когда они приходят с улицы.

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