Эксперты не рекомендуют в марте сушить одежду на свежем воздухе: какая причина

Вы узнаете:
- Почему в марте не стоит вывешивать стирку на улице
- Чем это опасно
С наступлением весны и повышением температуры на улице, хозяйки обычно отключают сушильные машины и начинают вывешивать постиранные вещи на балконе или просто на свежем воздухе. Однако это может быть опасно для здоровья. Главред выяснил, почему в марте не стоит развешивать белье на улице.
Портал Express.co пишет, что в природе существует около 30 видов пыльцы, вызывающих аллергические реакции у людей.
Например, в марте самой распространенной является пыльца деревьев - аллергия, от которой страдают многие. Обычно порошкообразные гранулы пыльцы оседают на различных поверхностях, поэтому, если в вашей семье есть люди, склонные к аллергии, лучше не сушить белье на улице.
"Пыльца легко прилипает к постельному белью, что может привести к усилению симптомов сенной лихорадки и вызвать бессонные ночи", - предупредили эксперты.
Если вы склонны к аллергическим реакциям, специалисты рекомендуют в марте держать окна спальни закрытыми, кроме того, следует принимать душ после прогулок на свежем воздухе, особенно перед сном. Также вы должны убедиться, что вычесываете своих домашних любимцев, когда они приходят с улицы.
Читайте также:
- Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки: плесени в машинке не будет никогда
- Одежда сохранит цвет и будет служить дольше: назван "секретный" метод стирки
- Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием
Что такое Express.co.uk?
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред