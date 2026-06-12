'Зеленый свет' на вступление Украины в ЕС: известна дата начала переговоров

Главное:
- ЕС откроет первый переговорный кластер по вступлению Украины
- Переговоры начнутся уже 15 июня
- Зеленский назвал это решение важной поддержкой
Первый переговорный кластер по условиям вступления Украины и Молдовы в ЕС откроется в понедельник, 15 июня. Об этом в совместном заявлении сообщили председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем кластер по основополагающим вопросам; основам процесса присоединения", — говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что этот кластер, в частности, охватывает вопросы основных ценностей и принципов ЕС — от верховенства права до демократических институтов.
"Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем нашем континенте. В мире, характеризующемся растущей неопределенностью, расширенный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам", — подчеркивается в заявлении.
Реакция Зеленского на начало переговоров о вступлении в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС является значительной политической и моральной поддержкой для Украины.
"Спасибо всем нашим людям, которые борются ради Украины, работают на наше государство и помогают защищать наши национальные интересы. И спасибо всем нашим партнерам в ЕС и каждому лидеру лично за этот решительный шаг ради Европы. Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", – написал он.
По его словам, Украина делает то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово.
"Благодарим Европу и за всю остальную поддержку, которая является поистине лидерской и помогает нам защищать жизни. Сделано все для открытия следующих кластеров. Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно", — добавил глава государства.
Почему переговоры о вступлении могут оказаться сложными для Украины
Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук считает, что первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС, где речь идет об общих реформах, может стать самым сложным для Киева.
"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", — отметил он.
По его словам, с одной стороны, коррупционные скандалы в определенной степени вредят Украине, но они имеют и парадоксальный положительный эффект – ведь это доказательство того, что система работает.
Вступление Украины в ЕС – последние новости
Как сообщал Главред, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук говорил, что нельзя исключать появления проблем и с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз со стороны Польши. Главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.
Также известно, что Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на политическую цель вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.
В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз
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О персоне: Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен — немецкая политическая деятельница, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013—2019 годах; с 1 декабря 2019 года — президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
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