'Зеленый свет' на вступление Украины в ЕС: известна дата начала переговоров

Переговорный кластер будет касаться условий вступления не только Украины, но и Молдовы.

https://glavred.info/politics/zelenyy-svet-na-vstuplenie-ukrainy-v-es-izvestna-data-nachala-peregovorov-10772498.html Ссылка скопирована

Переговоры о вступлении Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное:

ЕС откроет первый переговорный кластер по вступлению Украины

Переговоры начнутся уже 15 июня

Зеленский назвал это решение важной поддержкой

Первый переговорный кластер по условиям вступления Украины и Молдовы в ЕС откроется в понедельник, 15 июня. Об этом в совместном заявлении сообщили председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем кластер по основополагающим вопросам; основам процесса присоединения", — говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что этот кластер, в частности, охватывает вопросы основных ценностей и принципов ЕС — от верховенства права до демократических институтов.

"Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем нашем континенте. В мире, характеризующемся растущей неопределенностью, расширенный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам", — подчеркивается в заявлении.

Реакция Зеленского на начало переговоров о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС является значительной политической и моральной поддержкой для Украины.

"Спасибо всем нашим людям, которые борются ради Украины, работают на наше государство и помогают защищать наши национальные интересы. И спасибо всем нашим партнерам в ЕС и каждому лидеру лично за этот решительный шаг ради Европы. Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", – написал он.

По его словам, Украина делает то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово.

"Благодарим Европу и за всю остальную поддержку, которая является поистине лидерской и помогает нам защищать жизни. Сделано все для открытия следующих кластеров. Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно", — добавил глава государства.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Почему переговоры о вступлении могут оказаться сложными для Украины

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук считает, что первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС, где речь идет об общих реформах, может стать самым сложным для Киева.

"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", — отметил он.

По его словам, с одной стороны, коррупционные скандалы в определенной степени вредят Украине, но они имеют и парадоксальный положительный эффект – ведь это доказательство того, что система работает.

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Как сообщал Главред, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук говорил, что нельзя исключать появления проблем и с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз со стороны Польши. Главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

Также известно, что Украина может пройти путь к полноправному членству в ЕС за несколько лет и рассчитывает на политическую цель вступления к 2030 году. В то же время ключевым этапом ближайшего времени является официальный старт переговоров и открытие первого кластера "Основы" (Fundamentals), который определяет темп всего процесса евроинтеграции.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз

Читайте также:

О персоне: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен — немецкая политическая деятельница, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013—2019 годах; с 1 декабря 2019 года — президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред