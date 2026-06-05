Украина просит ЕС отменить защиту для украинских мужчин от 23 лет: что известно

Ожидается, что в ближайшие недели Европейская комиссия представит предложение о продлении временной защиты для украинских беженцев.

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Украинские беженцы в ЕС / Коллаж: Головред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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ЕС планирует продлить временную защиту украинцев до 2028 года

Украинские мужчины в возрасте 23–60 лет могут лишиться такой защиты

Европейский Союз готовится продлить действие директивы о временной защите для украинцев до марта 2028 года. В то же время украинские власти настаивают на исключении для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут лишиться права на такую защиту. Окончательное решение еще не принято, сообщает DW.

После заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес заявил о "единодушии в поддержке Украины".

"Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это — решение, которое не допустит давления на государства-члены, принимающие украинцев", — отметил он.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер подтвердил, что одним из обсуждавшихся вариантов является исключение мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет из-под действия ДТЗ.

"Это также то, о чем нас просят украинцы", — отметил он.

Бруннер добавил, что участники заседания "внимательно слушали министров из государств", которые приняли наибольшее количество украинских беженцев — среди них Чехия, страны Балтии, Польша, Германия и Австрия.

Европейская Комиссия планирует уже в ближайшие недели представить свои предложения относительно дальнейших шагов и определить, как двигаться дальше, и каким будет дальнейший путь в отношении временной защиты для граждан Украины. Позицию Еврокомиссии государства-члены будут принимать квалифицированным большинством.

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны — прогноз ООН

Представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт заявила, что продолжение войны приведет к тому, что все меньше людей захотят вернуться.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приняла, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года — 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", — сказала представительница УВКБ ООН.

По ее словам, около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за рубежом во время войны.

"Модель показывает, что домой вернутся 3–3,5 миллиона человек после завершения войны", — подчеркнула она.

Согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше — с севера континента.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за рубежом — новости по теме

Главред ранее писал, что Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

Кроме того, Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (дословно "Немецкая волна") — немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий за рубеж. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Руководство находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако к 50-летию центр вещания переместился в Бонн, в немецкий Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны" "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававших свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой волны" "заглушались" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "вражеским голосам".

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