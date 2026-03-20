Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

Анна Ярославская
20 марта 2026, 10:07
На следующей неделе в ЕС будут решать, что делать с миллионами украинцев.
ЕС может изменить правила защиты украинцев / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Сейчас под защитой находятся около 4,35 млн украинцев
  • Их статус в странах ЕС может измениться
  • Обсуждается добровольное возвращение в Украину

Евросоюз пересмотрит Директиву о временной защите от 2022 года, которая позволила миллионам украинцев, которые бежали от войны, легально жить и работать в Европе. На следующей неделе дипломаты ЕС обсудят, продолжать ли программу, в каком формате и для каких категорий украинцев.

Как пишет Euractive, решение пока не принято, но дискуссия уже указывает: система поддержки украинцев в Европе может измениться в ближайшее время.

"На следующей неделе европейские дипломаты и официальные лица встретятся на техническом заседании, чтобы рассмотреть возможность очередного продления действия соглашения, и если да, то на каких условиях, включая точный персональный и географический охват", — говорится в записке Евросовета от 17 марта.

В прошлом году европейские столицы приняли рекомендацию о поэтапном сворачивании программы с целью "скоординированного перехода" к более стабильному правовому статусу украинцев, при котором вид на жительство будет привязан к работе, учебе или длительному пребыванию, а также будет оказана помощь в добровольном возвращении в Украину, как только позволят условия.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Согласно официальным данным, в настоящее время под защитой находятся около 4,35 млн украинцев: более четверти в Германии, 22,3% - в Польше, почти 10% - в Чехии.

Отмечается, что некоторые страны начали разрабатывать механизмы выхода из режима временной защиты.

"Хотя ряд государств-членов начали разрабатывать механизмы перехода из режима временной защиты, многие другие еще не установили четких процедур или руководящих указаний по вопросам проживания", — отмечается в документе.

В некоторых европейских столицах набирает популярность вариант сокращения масштабов программы и преобразования ее в более ограниченный "остаточный статус" — по сути, систему социальной защиты, предназначенную для наиболее уязвимых групп населения или для тех, кто еще не может претендовать на другой правовой статус.

Специальный посланник Еврокомиссии по делам украинцев, проживающих в ЕС, Илва Йоханссон заявила ранее в этом месяце, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и что необходим новый подход, даже если война продолжится.

"Если и будет какое-либо продление, то оно должно ограничивать масштабы и продолжительность иным способом, чем просто продление в нынешнем виде", — добавила она.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Об источнике: Euractive

Euractiv — это онлайн-СМИ, специализирующееся на политике ЕС.

Основано в 1999 году, штаб-квартира находится в Брюсселе.

Освещает решения и политику Евросоюза, работу институтов ЕС, экономику, энергетику, технологии и международные отношения.

Работает как узкоспециализированное политическое медиа. Имеет сеть журналистов в разных странах Европы (около 50 редакторов).

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07Мир
В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:59Украина
Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Китайский гороскоп на сегодня, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

Последние новости

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
10:22

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершенияФото

10:07

Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

10:07

Копия Николаев: невестку Королевой застукали с новым мужчиной

10:07

"Общаемся": Фединчик раскрыл, что связывает его с Денисенко сейчас

09:59

В Украине стартовал кешбэк на топливо: кто и сколько сможет получить

09:58

ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

09:25

Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королёмВидео

09:15

7 вещей, которые давно пора убрать из шкафа в спальне: список удивит многих

08:56

Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портниковамнение

08:42

РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеФото

08:10

РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

08:02

Чтобы не было блэкаутов: на ЧАЭС началось новое строительство - что известно

07:49

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

05:21

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

04:30

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

03:42

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

03:13

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

03:01

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

02:36

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

02:18

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:09

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

01:55

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

01:27

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

01:06

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

00:47

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

00:06

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

19 марта, четверг
23:20

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

23:20

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

22:48

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

22:45

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

22:18

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

22:05

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

22:02

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

21:46

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

21:40

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:31

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

21:21

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

21:10

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

21:01

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

