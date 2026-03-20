Новые правила для украинских беженцев: что готовит Евросоюз

На следующей неделе в ЕС будут решать, что делать с миллионами украинцев.

ЕС может изменить правила защиты украинцев

Евросоюз пересмотрит Директиву о временной защите от 2022 года, которая позволила миллионам украинцев, которые бежали от войны, легально жить и работать в Европе. На следующей неделе дипломаты ЕС обсудят, продолжать ли программу, в каком формате и для каких категорий украинцев.

Как пишет Euractive, решение пока не принято, но дискуссия уже указывает: система поддержки украинцев в Европе может измениться в ближайшее время.

"На следующей неделе европейские дипломаты и официальные лица встретятся на техническом заседании, чтобы рассмотреть возможность очередного продления действия соглашения, и если да, то на каких условиях, включая точный персональный и географический охват", — говорится в записке Евросовета от 17 марта.

В прошлом году европейские столицы приняли рекомендацию о поэтапном сворачивании программы с целью "скоординированного перехода" к более стабильному правовому статусу украинцев, при котором вид на жительство будет привязан к работе, учебе или длительному пребыванию, а также будет оказана помощь в добровольном возвращении в Украину, как только позволят условия.

Согласно официальным данным, в настоящее время под защитой находятся около 4,35 млн украинцев: более четверти в Германии, 22,3% - в Польше, почти 10% - в Чехии.

Отмечается, что некоторые страны начали разрабатывать механизмы выхода из режима временной защиты.

"Хотя ряд государств-членов начали разрабатывать механизмы перехода из режима временной защиты, многие другие еще не установили четких процедур или руководящих указаний по вопросам проживания", — отмечается в документе.

В некоторых европейских столицах набирает популярность вариант сокращения масштабов программы и преобразования ее в более ограниченный "остаточный статус" — по сути, систему социальной защиты, предназначенную для наиболее уязвимых групп населения или для тех, кто еще не может претендовать на другой правовой статус.

Специальный посланник Еврокомиссии по делам украинцев, проживающих в ЕС, Илва Йоханссон заявила ранее в этом месяце, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и что необходим новый подход, даже если война продолжится.

"Если и будет какое-либо продление, то оно должно ограничивать масштабы и продолжительность иным способом, чем просто продление в нынешнем виде", — добавила она.

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Об источнике: Euractive Euractiv — это онлайн-СМИ, специализирующееся на политике ЕС. Основано в 1999 году, штаб-квартира находится в Брюсселе. Освещает решения и политику Евросоюза, работу институтов ЕС, экономику, энергетику, технологии и международные отношения. Работает как узкоспециализированное политическое медиа. Имеет сеть журналистов в разных странах Европы (около 50 редакторов).

