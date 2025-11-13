Конец особого статуса: Германия сокращает выплаты украинским беженцам

Вы узнаете:
В Германии изменится правовой статус новоприбывших украинских беженцев. Перемены коснутся украинцев, которые приехали в страну после 1 апреля 2025 года.
Как пишет издание Bild, эти украинцы больше не будут получать "бюргергельд". Это пособие, которое предоставляется безработным или людям с недостаточным доходом.
В будущем беженцы из Украины будут рассматриваться как искатели убежища и будут получать соответственно меньшие выплаты.
Это знаменует собой конец, после почти четырех лет, особого статуса для беженцев из Украины, отмечает издание.
Первоначальный план заключался в том, чтобы задним числом лишить украинцев права на получение социальных выплат. Однако это вызвало сопротивление со стороны муниципалитетов и земель. Причиной называли сложность процедур.
"Бюрократические усилия были бы слишком большими, муниципалитеты и земли взбунтовались бы – это не стоит усилий. Единственное, что важно – это то, что мы с этим разобрались", - рассказал Bild влиятельный член коалиции.
Выплаты для украинцев в Германии 2025
Сейчас в Германии проживают 1,1 миллиона украинцев. Они получают 563 евро в месяц в виде базовой помощи (для одиноких лиц).
Государство также покрывает расходы на аренду жилья, отопление и тому подобное.
Какой новый закон о беженцах будет действовать в Германии с 2025 года?
В то же время Закон о помощи искателям убежища предусматривает 196 евро на личные нужды и 245 евро на основные расходы (еда, одежда). Вместе это составляет 441 евро в месяц.
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о внесении изменений в свое коалиционное соглашение, поскольку сравнительно мало украинцев имеют работу в Германии. Есть надежда, что соглашение будет мотивировать больше украинцев к трудоустройству.
Как писал Главред, Польша оказалась на пределе своих возможностей в приеме беженцев из Украины. Об этом заявил глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, означает ли это, что Варшава не будет больше принимать украинских беженцев.
Германия обратилась к Европейскому Союзу с предложением ограничить въезд молодых украинцев, а именно мужчин и призвала Киев усилить контроль за выездом граждан призывного возраста. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии, лидер партии ХСС Маркус Зёдер.
Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.
Вернутся ли беженцы в Украину: мнение демографа
Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова считает, что украинцы, которые из-за войны выехали из Украины, вернутся из-за границы, если их будет устраивать ситуация с безопасностью и у них будут в Украине работа и жилье.
"Грубо говоря, если Россия распадется и мы будем понимать, что нет серьезного риска новой войны, то это одна ситуация. А если оно будет так, как сейчас, и мы даже заставим их подписать мир на пристойных для нас условиях, то это другая ситуация", – сказала Либанова в интервью Радіо Свобода.
"Если в Украине есть жилье и есть работа, шансов на возвращение значительно больше. Я поэтому говорю всем работодателям, когда меня спрашивают, что делать. Говорю: общаться. Если вы хотите, чтобы ваши люди вернулись, ну, те, кто у вас работал, вернулись к вам, пишите им. Вам нетрудно поздравить с праздниками, с днем рождения, спросить, как дела, рассказать о своих планах, перспективах", - посоветовала демограф.
Украинцам необходимо срочно заменить паспорты: чьи документы теперь недействительны
Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина
"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины
Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?
По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:
- Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
- Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
