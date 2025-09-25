Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

Главное:
- Создаются возможности для перехода на национальные виды на жительство
- Разрабатываются программы по возвращению беженцев в Украину
Европейский Союз готовит правила завершения периода действия временной защиты для граждан Украины.
Рекомендации по поэтапному переходу к легальному проживанию или возвращению домой были обнародованы Советом ЕС.
Что ждет украинских беженцев в ЕС
Как отмечается в документе, временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года. Отмечается, что план поэтапного завершения временной защиты предусматривает плавный и координированный переход, учитывающий как возможности Украины, так и потребности беженцев.
Поскольку многие граждане Украины уже интегрировались в ЕС, выучили языки, имеют работу, а дети получают образование, страны-члены должны создавать возможности для их перехода на национальные виды на жительство. Речь идет о видах на жительство на основании трудоустройства, обучения, научных исследований, семейных обстоятельств или других причин.
Возвращение украинцев: что предусматривается
Совет ЕС настаивает, что возвращение в Украину должно происходить постепенно и добровольно. Для достижения этой цели должны быть разработаны специальные программы с приоритетом на реинтеграцию на территории Украины. Эти программы должны включать помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и базовой инфраструктуре. Финансирование инициатив может осуществляться за счет фондов ЕС и при поддержке международных организаций.
Для семей с детьми предусмотрена возможность остаться до окончания учебного года, если ребенок посещает школу на территории ЕС.
Легальное пребывание людей с особыми потребностями на территории Украины будет продлено до момента, когда Украина сможет оказать необходимую поддержку.
Где узнать информацию о новом статусе
Для информирования беженцев о возможности перехода на другие статусы и о программах возвращения планируется использовать Unity Hubs, где будут доступны консультации и разъяснительные материалы.
Координация действий между странами ЕС и Украиной будет происходить в рамках специальных платформ. Евросоюз подчеркивает необходимость единого подхода, чтобы избежать перегрузки национальных систем и обеспечить справедливое распределение ответственности.
Возвращение беженцев: мнение эксперта
Украинцы, покинувшие страну из-за войны, готовы вернуться домой при условии, что в Украине будет безопасно, а также будут возможности для трудоустройства и проживания. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Элла Либанова. По её словам, ключевым фактором возвращения остаётся не только текущая, но и прогнозируемая ситуация с безопасностью.
Ранее сообщалось о том, что украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты. Украинцы, которые бежали от войны в Германию, могут потерять помощь от страны.
Напомним, Главред писал, что часть украинских беженцев в Германии может остаться без финансовой помощи. Речь идет о военнообязанных украинских мужчинах, которые получают выплаты на сумму около 1,3 млрд евро в год.
Ранее стало известно, что правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны.
О персоне: Элла Либанова
Элла Либанова - украинский социоэкономист и, демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.
