Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

Временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года.

Главное:

Создаются возможности для перехода на национальные виды на жительство

Разрабатываются программы по возвращению беженцев в Украину

Европейский Союз готовит правила завершения периода действия временной защиты для граждан Украины.

Рекомендации по поэтапному переходу к легальному проживанию или возвращению домой были обнародованы Советом ЕС.

Что ждет украинских беженцев в ЕС

Как отмечается в документе, временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года. Отмечается, что план поэтапного завершения временной защиты предусматривает плавный и координированный переход, учитывающий как возможности Украины, так и потребности беженцев.

Поскольку многие граждане Украины уже интегрировались в ЕС, выучили языки, имеют работу, а дети получают образование, страны-члены должны создавать возможности для их перехода на национальные виды на жительство. Речь идет о видах на жительство на основании трудоустройства, обучения, научных исследований, семейных обстоятельств или других причин.

Возвращение украинцев: что предусматривается

Совет ЕС настаивает, что возвращение в Украину должно происходить постепенно и добровольно. Для достижения этой цели должны быть разработаны специальные программы с приоритетом на реинтеграцию на территории Украины. Эти программы должны включать помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и базовой инфраструктуре. Финансирование инициатив может осуществляться за счет фондов ЕС и при поддержке международных организаций.

Для семей с детьми предусмотрена возможность остаться до окончания учебного года, если ребенок посещает школу на территории ЕС.

Легальное пребывание людей с особыми потребностями на территории Украины будет продлено до момента, когда Украина сможет оказать необходимую поддержку.

Где узнать информацию о новом статусе

Для информирования беженцев о возможности перехода на другие статусы и о программах возвращения планируется использовать Unity Hubs, где будут доступны консультации и разъяснительные материалы.

Координация действий между странами ЕС и Украиной будет происходить в рамках специальных платформ. Евросоюз подчеркивает необходимость единого подхода, чтобы избежать перегрузки национальных систем и обеспечить справедливое распределение ответственности.

Возвращение беженцев: мнение эксперта

Украинцы, покинувшие страну из-за войны, готовы вернуться домой при условии, что в Украине будет безопасно, а также будут возможности для трудоустройства и проживания. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Элла Либанова. По её словам, ключевым фактором возвращения остаётся не только текущая, но и прогнозируемая ситуация с безопасностью.

Ранее сообщалось о том, что украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты. Украинцы, которые бежали от войны в Германию, могут потерять помощь от страны.

Напомним, Главред писал, что часть украинских беженцев в Германии может остаться без финансовой помощи. Речь идет о военнообязанных украинских мужчинах, которые получают выплаты на сумму около 1,3 млрд евро в год.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны.

