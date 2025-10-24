В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

Премьер Баварии обратился к Киеву с просьбой усилить контроль за выездом мужчин призывного возраста.

Премьер Баварии призвал ограничить въезд молодых украинцев в Германию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

Германия предлагает ограничить въезд молодых украинцев в страны ЕС

В Берлине считают, что Украина должна усилить контроль за выездом граждан призывного возраста

Германия обратилась к Европейскому Союзу с предложением ограничить въезд молодых украинцев, а именно мужчин и призвала Киев усилить контроль за выездом граждан призывного возраста. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии, лидер партии ХСС Маркус Зёдер в интервью газете Bild.

Он считает, что это поможет никому, если все больше молодых мужчин из Украины едут в Германию, вместо того чтобы защищать свою страну.

"Мы должны контролировать и значительно уменьшить стремительный рост притока молодых мужчин из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она снова изменила смягченные правила выезда", - сказал он.

Зедер добавил, что Германия помогает Украине оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что нужны также украинские солдаты, которые защищают свою страну.

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не происходит добровольно, то на уровне ЕС необходимо ограничить так называемую директиву о массовом притоке беженцев", - считает премьер Баварии.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Сколько молодых мужчин из Украины въехали в Германию

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Германию, существенно возросло.

Например, в середине августа речь шла о 19 человек в неделю, то в середине сентября - более тысячи. В октябре цифры выросли еще больше - от 1400 до почти 1800 человек в неделю.

Беженцы из Украины в Европе - новости по теме

Как писал Главред, правительство Германии намерено уменьшить финансовую помощь для украинских беженцев, которые недавно прибыли в страну. Следовательно, сумму выплат могут сократить до 100 евро в месяц на каждого беженца.

Кроме этого, в Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину.

Напомним, в Польше постепенно будут прекращать деятельность приютов для беженцев из Украины. Известно, что уже с 1 ноября 2025 года закроют так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для всех, кроме пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

