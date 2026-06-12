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Таинственная записка из старой капсулы времени предсказала будущее

Константин Пономарев
12 июня 2026, 12:28
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Послание из капсулы времени, спрятанной более полувека назад, привело к неожиданному выигрышу на скачках и породило разговоры о мистике.
Найденная под памятником капсула времени удивила всех
Найденная под памятником капсула времени удивила всех / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что обнаружили рабочие внутри забытой капсулы времени
  • Почему совет из 1964 года решили проверить на практике
  • Какие совпадения заставили людей говорить о мистике

В Лондоне во время масштабной реставрации знаменитого парка Кристал Пэлас рабочие обнаружили необычную находку, которая десятилетиями оставалась скрытой от посторонних глаз. Под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона была найдена капсула времени, оставленная еще в 1964 году.

Как сообщает The Guardian, внутри металлической коробки находились несколько монет и рукописная записка. Ее автор, подписавшийся как Пи. Райт Патерсон, рассказал о своей удачной ставке на скачках Эпсомского дерби. По его словам, выигрыш ему принесла лошадь по кличке Санта-Клаус, а будущему нашедшему капсулу он оставил необычный совет - поставить на коня, имя которого будет связано с Рождеством.

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Рабочие решили проверить послание из прошлого

Руководитель реставрационных работ Джош Смоллс признался, что сначала воспринял записку как любопытную шутку. Однако идея проверить предсказание показалась настолько необычной, что он вместе с коллегами решил изучить список участников очередного Эпсомского дерби.

Среди претендентов на победу оказалась лошадь по кличке "Рождество". По словам Смоллса, он просмотрел списки участников за несколько предыдущих лет и не обнаружил других коней с похожими именами. После этого британец поставил на фаворита из записки 20 фунтов стерлингов.

Среди претендентов на победу оказалась лошадь по кличке "Рождество"
Среди претендентов на победу оказалась лошадь по кличке "Рождество" / Фото: Andrew Matthews/PA

Неожиданно для всех предсказание действительно сбылось. Лошадь "Рождество" первой пересекла финишную черту, а найденное под памятником послание стало предметом обсуждений в соцсетях.

Совпадение оказалось еще более невероятным

После победы лошади история приобрела еще более загадочный оттенок. Выяснилось, что капсулу времени обнаружил рабочий по имени Крачун Мариус Дорин. Мужчина рассказал коллегам, что слово "крачун" в румынском языке означает "рождество".

Такое совпадение поразило людей не меньше, чем сама победа лошади. Многие сочли цепочку событий невероятной: записка с рождественским советом, конь по кличке "Рождество" и человек, нашедший капсулу, чье имя связано с тем же праздником.

Ранее Главред писал о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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