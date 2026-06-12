Черная плесень исчезнет на глазах: простое средство удивит даже экспертов

Многие пытаются избавиться от плесени с помощью отбеливателя, однако такой способ не всегда решает проблему надолго.

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Раскрыт способ борьбы с плесенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Отбеливатель может убрать видимые следы плесени, но не уничтожает все споры

Эксперты рекомендуют смесь перекиси водорода и масла чайного дерева

Ванная комната считается одним из самых сложных помещений для поддержания чистоты из-за риска появления плесени.

Из-за постоянной влажности и перепадов температуры здесь быстро появляются темные пятна плесени, особенно на швах между плиткой и в местах силиконовых соединений возле душа или ванны, пишет Express.

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Многие пытаются избавиться от проблемы с помощью отбеливателя, однако специалисты по уборке предупреждают, что такой способ не всегда решает проблему надолго. Отбеливатель может убрать видимые следы плесени, но не уничтожает все споры, из-за чего она нередко появляется снова. Кроме того, при его использовании могут выделяться вредные испарения.

В качестве альтернативы эксперты рекомендуют смесь перекиси водорода и масла чайного дерева. Для приготовления средства нужно смешать стакан 3%-ной перекиси водорода с чайной ложкой эфирного масла чайного дерева и перелить раствор в распылитель. Затем обработать загрязненные участки, тщательно смочив поверхность.

/ Главред

Для усиления эффекта на проблемное место можно приложить бумажную салфетку и дополнительно пропитать ее раствором. После этого средство следует оставить минимум на час. Когда смесь подействует, достаточно снять салфетку и протереть поверхность — следы плесени заметно уменьшатся или исчезнут.

Если раствор готовится заранее для дальнейшего использования, его рекомендуется хранить в непрозрачной емкости, поскольку перекись водорода теряет свои свойства под воздействием света.

Смотрите видео: как убрать плесень дома

В видео демонстрируют попытки очистить плесень с герметика в ванной. Несмотря на использование разных способов, полностью избавиться от грибка не удалось.

Авторы объясняют, почему это не сработало, и делятся полезными советами, которые помогут в будущем. Тем, кто сталкивается с аналогичной проблемой, стоит обратить внимание на эти рекомендации для более эффективной борьбы с плесенью.

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