Черная плесень исчезнет на глазах: простое средство удивит даже экспертов

Вы узнаете:
- Отбеливатель может убрать видимые следы плесени, но не уничтожает все споры
- Эксперты рекомендуют смесь перекиси водорода и масла чайного дерева
Ванная комната считается одним из самых сложных помещений для поддержания чистоты из-за риска появления плесени.
Из-за постоянной влажности и перепадов температуры здесь быстро появляются темные пятна плесени, особенно на швах между плиткой и в местах силиконовых соединений возле душа или ванны, пишет Express.
Многие пытаются избавиться от проблемы с помощью отбеливателя, однако специалисты по уборке предупреждают, что такой способ не всегда решает проблему надолго. Отбеливатель может убрать видимые следы плесени, но не уничтожает все споры, из-за чего она нередко появляется снова. Кроме того, при его использовании могут выделяться вредные испарения.
В качестве альтернативы эксперты рекомендуют смесь перекиси водорода и масла чайного дерева. Для приготовления средства нужно смешать стакан 3%-ной перекиси водорода с чайной ложкой эфирного масла чайного дерева и перелить раствор в распылитель. Затем обработать загрязненные участки, тщательно смочив поверхность.
Для усиления эффекта на проблемное место можно приложить бумажную салфетку и дополнительно пропитать ее раствором. После этого средство следует оставить минимум на час. Когда смесь подействует, достаточно снять салфетку и протереть поверхность — следы плесени заметно уменьшатся или исчезнут.
Если раствор готовится заранее для дальнейшего использования, его рекомендуется хранить в непрозрачной емкости, поскольку перекись водорода теряет свои свойства под воздействием света.
Смотрите видео: как убрать плесень дома
В видео демонстрируют попытки очистить плесень с герметика в ванной. Несмотря на использование разных способов, полностью избавиться от грибка не удалось.
Авторы объясняют, почему это не сработало, и делятся полезными советами, которые помогут в будущем. Тем, кто сталкивается с аналогичной проблемой, стоит обратить внимание на эти рекомендации для более эффективной борьбы с плесенью.
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Об источнике: Express.co.uk
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