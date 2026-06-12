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Помидоры дадут в два раза больше плодов: что обязательно нужно сделать в июне

Инна Ковенько
12 июня 2026, 16:10
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Правильная обрезка в начале лета позволяет кустам направить силы на плоды, а не на лишнюю зелень.
Помидоры дадут в два раза больше плодов: что обязательно нужно сделать в июне
Как обрезать помидоры в июне / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Вы узнаете:

  • Почему важно проводить обрезку томатов в июне
  • Как и когда правильно обрезать томаты

В начале лета помидоры быстро развиваются, и без обрезки кусты тратят энергию на лишнюю зелень. Главред расскажет, как обрезать помидоры в июне, чтобы получить больше крупных и сочных плодов.

Почему важно удалять побеги

У высокорослых сортов помидоров боковые побеги быстро разрастаются, тратя питательные вещества на зелень вместо плодов. Это приводит к тому, что растение становится слишком густым, а плоды мельче, пишет Deccoria. Кроме того, чрезмерное количество побегов ограничивает циркуляцию воздуха, создавая благоприятные условия для грибковых заболеваний. Удаление лишних побегов помогает кусту направить силы на образование крупных и сочных томатов и снижает риск заражения.

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Когда проводить обрезку

Оптимальное время для первой обрезки — начало июня, когда растения достигают примерно 30 сантиметров в высоту. Именно тогда они активно наращивают зеленую массу, и вмешательство позволяет правильно распределить энергию. Новые побеги появляются быстро, поэтому процедуру рекомендуем повторять еженедельно в течение всего месяца.

Как правильно обрезать побеги

Удалять нужно молодые побеги, растущие в пазухах листьев. Лучше всего отламывать их руками, пока они мягкие и не превышают 5 сантиметров. Если побеги уже загрубели, можно воспользоваться острым секатором. Инструмент обязательно должен быть чистым и стерильным, чтобы избежать заражения.

Обрезку рекомендуем проводить только в сухой солнечный день. Если растения мокрые после дождя или полива, лучше отложить процедуру, ведь влажные срезы легко становятся воротами для инфекций.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Важный нюанс

Важно помнить, что обрезать нужно только боковые побеги. Удаление главного стебля приведет к остановке роста, задержке цветения и уменьшению урожая. Если же это произошло случайно, дайте растению возможность развить несколько боковых побегов, они будут слабее, но все равно дадут плоды.

Смотрите видео о том, как правильно проводить обрезку томатов:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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