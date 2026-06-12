Помидоры дадут в два раза больше плодов: что обязательно нужно сделать в июне

Вы узнаете:
- Почему важно проводить обрезку томатов в июне
- Как и когда правильно обрезать томаты
В начале лета помидоры быстро развиваются, и без обрезки кусты тратят энергию на лишнюю зелень. Главред расскажет, как обрезать помидоры в июне, чтобы получить больше крупных и сочных плодов.
Почему важно удалять побеги
У высокорослых сортов помидоров боковые побеги быстро разрастаются, тратя питательные вещества на зелень вместо плодов. Это приводит к тому, что растение становится слишком густым, а плоды мельче, пишет Deccoria. Кроме того, чрезмерное количество побегов ограничивает циркуляцию воздуха, создавая благоприятные условия для грибковых заболеваний. Удаление лишних побегов помогает кусту направить силы на образование крупных и сочных томатов и снижает риск заражения.
Когда проводить обрезку
Оптимальное время для первой обрезки — начало июня, когда растения достигают примерно 30 сантиметров в высоту. Именно тогда они активно наращивают зеленую массу, и вмешательство позволяет правильно распределить энергию. Новые побеги появляются быстро, поэтому процедуру рекомендуем повторять еженедельно в течение всего месяца.
Как правильно обрезать побеги
Удалять нужно молодые побеги, растущие в пазухах листьев. Лучше всего отламывать их руками, пока они мягкие и не превышают 5 сантиметров. Если побеги уже загрубели, можно воспользоваться острым секатором. Инструмент обязательно должен быть чистым и стерильным, чтобы избежать заражения.
Обрезку рекомендуем проводить только в сухой солнечный день. Если растения мокрые после дождя или полива, лучше отложить процедуру, ведь влажные срезы легко становятся воротами для инфекций.
Важный нюанс
Важно помнить, что обрезать нужно только боковые побеги. Удаление главного стебля приведет к остановке роста, задержке цветения и уменьшению урожая. Если же это произошло случайно, дайте растению возможность развить несколько боковых побегов, они будут слабее, но все равно дадут плоды.
Смотрите видео о том, как правильно проводить обрезку томатов:
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Об источнике: Deccoria
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