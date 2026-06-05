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Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Инна Ковенько
5 июня 2026, 23:53
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Кабачки часто страдают от мучнистой росы в сырую и прохладную погоду.
Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы
Чем обработать кабачки от мучнистой росы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как выглядит мучнистая роса на кабачках
  • Как избавиться от мучнистой росы
  • Какие препараты наиболее эффективны против мучнистой росы

Мучнистая роса — одно из самых распространенных заболеваний кабачков, способное быстро уничтожить урожай. Она проявляется белым налетом на листьях, который постепенно уплотняется и истощает растение.

Как выглядит мучнистая роса на кабачках

Первыми признаками заражения являются небольшие белые пятна на листьях. Со временем они разрастаются, листья желтеют и засыхают, а растение теряет силы для формирования плодов. Чаще всего болезнь возникает в период резких перепадов температуры: теплые дни и прохладные ночи создают идеальные условия для развития грибка, пишет УНИАН.

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Чем обработать кабачки от мучнистой росы

Наиболее эффективными средствами против мучнистой росы остаются современные фунгициды. Особенно хорошо работают препараты на основе пенконазола, дифеноконазола и серы. Среди них стоит выделить "Топаз", "Скор", "Дискор", а также коллоидную серу. Они способны остановить развитие грибка даже после появления первых симптомов.

Сначала рекомендуем удалить наиболее пораженные листья, а затем тщательно опрыскать растение выбранным препаратом. Важно помнить: одной обработки недостаточно. Повторную процедуру рекомендуем провести через 7–10 дней. Чтобы избежать устойчивости грибка к одному средству, специалисты советуют чередовать препараты с разными действующими веществами.

Что любят и чего не любят кабачки
Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Профилактика мучнистой росы

На начальной стадии или для профилактики можно применять йод. Обычно его растворяют в молоке или сыворотке и опрыскивают кусты. Такой способ помогает сдержать распространение болезни, но при сильном заражении он не заменит фунгицидов.

Чтобы кабачки оставались здоровыми, важно регулярно проветривать грядки, не допускать загущения посадок и своевременно удалять поврежденные листья.

Смотрите видео о том, как избавиться от мучнистой росы на кабачках:

@greenlife_agro Белый налет на кабачках — не пыль, а грибок. Действуй системно! Фунгициды, профилактика и биозащита — все, что нужно знать.#мучнистаяроса#кабачки#фунгициды#защитарастений#садогород#огород♬ The Luxury Lounge - Cassiopeia

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Об источнике: УНИАН

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