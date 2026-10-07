ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

Кратко:
- В Брянской области РФ поражен аэродром "Сеща"
- Украинские военные атаковали пункты управления российских БПЛА
- Поражены РЛС, средства РЭБ, склады и командные пункты оккупантов
6 октября и в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В частности, украинские военные нанесли удар по аэродрому "Сеща" в Брянской области РФ. Масштаб нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.
Кроме того, в районе населенного пункта Гринево Брянской области была поражена российская станция радиоэлектронной борьбы, а вблизи Елионки этой же области - радиолокационная станция.
На временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов.
Также Силы обороны нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области. В районе Горняка Донецкой области поражен командно-наблюдательный пункт.
Еще два командно-наблюдательных пункта российских войск были поражены в районах Украинска и Кураховки Донецкой области.
На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные поразили склад материально-технических средств в районе Криничного и склад горюче-смазочных материалов вблизи Кондрючего.
"Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам противника. Продолжение следует!" - подчеркнули в Генштабе.
Как Украина может усилить удары по РФ
Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.
К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.
Удары по целям РФ - последние новости
Напомним, в ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массивной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета загорелась крупнейшая нефтебаза Московской области - линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".
Главред писал, что 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Кроме того, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
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