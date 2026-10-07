ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

Под удар попали важные объекты российских войск в РФ и на оккупированных территориях.

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Силы обороны нанесли удар по аэродрому в РФ и пунктам управления БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

В Брянской области РФ поражен аэродром "Сеща"

Украинские военные атаковали пункты управления российских БПЛА

Поражены РЛС, средства РЭБ, склады и командные пункты оккупантов

6 октября и в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, украинские военные нанесли удар по аэродрому "Сеща" в Брянской области РФ. Масштаб нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

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Кроме того, в районе населенного пункта Гринево Брянской области была поражена российская станция радиоэлектронной борьбы, а вблизи Елионки этой же области - радиолокационная станция.

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов.

Также Силы обороны нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области. В районе Горняка Донецкой области поражен командно-наблюдательный пункт.

Еще два командно-наблюдательных пункта российских войск были поражены в районах Украинска и Кураховки Донецкой области.

На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные поразили склад материально-технических средств в районе Криничного и склад горюче-смазочных материалов вблизи Кондрючего.

"Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам противника. Продолжение следует!" - подчеркнули в Генштабе.

Как Украина может усилить удары по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по целям РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массивной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета загорелась крупнейшая нефтебаза Московской области - линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".

Главред писал, что 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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