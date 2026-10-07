Кому молиться 8 октября, чтобы избавиться от зависимостей: какой церковный праздник

Святую Пелагию просят помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости.

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Какой церковный праздник 8 октября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 8 октября

Что можно делать 8 октября

Что нельзя делать 8 октября

В четверг, 8 октября, православные христиане вспоминают преподобную Пелагию - женщину, которая, согласно церковному преданию, прошла путь от обеспеченной и светской жизни до строгого монашеского подвига. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 8 октября

Пелагия жила примерно в V веке в Антиохии Сирийской. В молодости она была известной танцовщицей и актрисой. Благодаря своей красоте женщина пользовалась популярностью, носила дорогую одежду и украшения и вела обеспеченную жизнь.

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Ее существование было далеким от христианских представлений о скромности и духовной жизни. Пелагия большое внимание уделяла внешности, материальным благам и земным удовольствиям.

Согласно житию, судьбоносной для женщины стала встреча с епископом Нонном. Однажды Пелагия проходила мимо храма, возле которого находились епископы. Нонн увидел ее и не стал осуждать женщину.

Напротив, ее внешний вид заставил его задуматься о другом: сколько сил и времени человек может отдавать своей внешности, стремясь понравиться окружающим. Епископ задался вопросом, уделяют ли христиане столько же внимания красоте собственной души и ее состоянию перед Богом.

Позже Пелагия услышала проповедь Нонна о Божьем суде, спасении и милосердии. Слова епископа глубоко повлияли на нее. Женщина переосмыслила свою прежнюю жизнь и решила полностью ее изменить.

Пелагия обратилась к Нонну с просьбой крестить ее. После крещения она искренне раскаялась в прошлом и отказалась от прежнего образа жизни. Свое состояние, драгоценности и дорогую одежду женщина отдала нуждающимся.

После обращения Пелагия решила полностью посвятить себя духовной жизни. Она покинула Антиохию и отправилась в Иерусалим. Недалеко от Елеонской горы женщина поселилась в небольшой келье и начала вести строгую подвижническую жизнь.

Согласно житийной традиции, чтобы скрыть свое прошлое и сохранить полное уединение, Пелагия переоделась в мужскую монашескую одежду. Окружающим она была известна как монах Пелагий.

Преподобная проводила дни в молитве, посте и покаянии. Люди, которые знали подвижника Пелагия, считали его святым монахом и не подозревали, что на самом деле перед ними женщина.

Правда открылась только после смерти Пелагии. Когда ее тело готовили к погребению, стало известно, что под именем монаха Пелагия все эти годы скрывалась женщина, посвятившая остаток жизни служению Богу.

Приметы 8 октября

Если 8 октября тепло и погоже, такая погода, по поверью, продержится еще около трех недель.

Если в этот день выпал первый снег, то ожидали, что зима окончательно установится около Михаила, 21 ноября.

Ранний снег предвещал раннюю и теплую весну, а глубокий снег - хороший урожай в следующем году.

Что нельзя делать 8 октября

Считалось, что день не стоит тратить на бездействие: бездельничество якобы могло навлечь нужды и предвещало суровую, морозную зиму. Еще один старый запрет касался старых деревьев - их старались не рубить. По поверью, нарушение этого обычая могло обернуться продолжительными болями в костях.

Что можно делать 8 октября

Верующие молитвенно обращаются к преподобной Пелагии, когда стремятся к духовному очищению и искреннему раскаянию. Святую просят поддержать людей, которые потеряли правильный жизненный ориентир, в частности помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости.

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