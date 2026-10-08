"Будет тяжёлая зима": тревожный прогноз военного из-за массированных ударов РФ

Россия – не та страна, с которой можно о чём-то договариваться.

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РФ атакует Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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ВСУ продолжают наносить дальнобойные удары по тылам РФ

Россию можно склонить к мирным переговорам

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" прокомментировал вероятность комбинированных атак России с использованием дронов "Герань-4" и "Герань-5".

"Будет тяжёлая зима. Но если нам удастся наносить эффективные удары в ответ, атаки на какое-то время можно будет прекратить. Россия – не та страна, с которой можно о чём-то договариваться. Поэтому нужно готовиться и ориентироваться по ситуации. Гражданским – не игнорировать воздушные тревоги", - сказал он в интервью Главреду.

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По словам военного, ВСУ продолжают наносить дальнобойные удары по тылам страны-агрессора РФ.

"Мы продолжаем работать, а дальнобойные удары приводят к тому, что россияне в некоторых регионах, которые думали, что война их не коснётся, выходят в эфиры и начинают говорить. Если мы сохраним темпы и дальше будем наращивать атаки, то с позиции силы сможем склонить их к мирным переговорам. Хотя бы на время. Впрочем, враг вряд ли стремится к дипломатии, потому что его цель – террор. Посмотрим, что будет зимой. Зима покажет, кто выстоит", - добавил он.

РФ отступает на Донбассе - детали

Диктатор Путин не раз заявлял, что российские войска намерены в ближайшее время установить полный контроль над Донбассом. Однако реальные события на линии фронта пока не подтверждают такой сценарий.

Как сообщает The New York Times, украинские силы уже несколько месяцев проводят контрнаступательные действия в северной части региона. По информации издания, это позволило сорвать планы российских войск по окружению городов Донбасса, которые по-прежнему находятся под контролем Украины.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Главред писал, что по данным ISW украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Напомним, в DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Как сообщалось, Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу еще до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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