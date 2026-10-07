Наступление РФ захлебнулось, Москва отступает на Донбассе - NYT

В результате украинской операции "Вивальди" РФ потеряла десятки квадратных километров территории.

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Важные детали боев на востоке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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Украинское контрнаступление на севере Донбасса продолжается

РФ потеряла десятки квадратных километров территории

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что оккупанты якобы вскоре установят полный контроль над Донбассом. Однако ситуация на поле боя пока складывается иначе.

Как пишет The New York Times, украинское контрнаступление на севере Донбасса продолжается уже несколько месяцев и, по данным издания, сорвало попытки российских войск окружить города, которые остаются под контролем Украины. Западные аналитики считают, что в результате украинской операции "Вивальди" РФ потеряла десятки квадратных километров территории.

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На юге Донбасса российские войска продолжают атаковать украинские позиции, пытаясь прорвать оборону и создать условия для окружения крупных городов. Однако украинские силы реорганизовали оборону и пока сдерживают дальнейшее продвижение противника.

При этом темпы наступления РФ в 2026 году заметно снизились. По данным финской исследовательской компании Black Bird Group, сентябрь стал для России худшим месяцем с июня 2023 года по показателю чистого территориального прироста в Украине.

Западные аналитики приводят разные оценки, однако в целом сходятся в том, что за этот год Россия захватила лишь немного больше территории, чем потеряла. Это существенно отличается от заявления Минобороны РФ о якобы захваченных более 5000 квадратных километров.

Сомнения в способности российской армии окружить так называемые "крепостные города" Донбасса, как отмечает издание, звучат даже среди ультранационалистических российских пропагандистов.

Ранее Путин заявлял, что полный контроль России над Донбассом, достигнутый либо силой, либо за счет уступок со стороны Украины, является одним из условий РФ для прекращения войны. Украина при этом не собирается отказываться от своих территорий.

На фоне того, что цели России на Донбассе остаются недостигнутыми, Москва усилила воздушные удары по украинским городам. Украинские чиновники сообщили, что в результате атак в ночь на 7 октября погибли по меньшей мере 20 человек. Они назвали российские бомбардировки террористической кампанией, направленной на то, чтобы сломить волю страны к сопротивлению.

Украинские командиры заявляют, что Россия продолжает пытаться восстановить наступательный импульс и ежедневно отправляет сотни военнослужащих в атаки. Командир Первого корпуса "Азов" подполковник Кирилл Дубровский отметил, что важную роль в сдерживании российского наступления сыграло внедрение цифровой системы ситуационной осведомленности и управления боем "Дельта".

По данным The New York Times, продвижение российских войск во многом зависит от тактики проникновения небольших групп. Они пытаются пересечь так называемую "килл-зону", после чего закрепляются за украинскими укреплениями, накапливают силы и готовятся к дальнейшим атакам.

Однако старший аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что россияне почти исчерпали возможности этой тактики из-за расширения "килл-зоны".

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах операции "Вивальди", заявив, что украинским силам удалось вернуть под контроль от 125 до 140 квадратных километров территории.

"Вивальди" – очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров", – сказал он.

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Ранее Главред писал, что по данным ISW украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Напомним, в DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Как сообщалось, Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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