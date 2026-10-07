Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Наступление РФ захлебнулось, Москва отступает на Донбассе - NYT

Алексей Тесля
7 октября 2026, 22:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате украинской операции "Вивальди" РФ потеряла десятки квадратных километров территории.
ВСУ, Фронт, Война
Важные детали боев на востоке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важное:

  • Украинское контрнаступление на севере Донбасса продолжается
  • РФ потеряла десятки квадратных километров территории

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что оккупанты якобы вскоре установят полный контроль над Донбассом. Однако ситуация на поле боя пока складывается иначе.

Как пишет The New York Times, украинское контрнаступление на севере Донбасса продолжается уже несколько месяцев и, по данным издания, сорвало попытки российских войск окружить города, которые остаются под контролем Украины. Западные аналитики считают, что в результате украинской операции "Вивальди" РФ потеряла десятки квадратных километров территории.

видео дня

На юге Донбасса российские войска продолжают атаковать украинские позиции, пытаясь прорвать оборону и создать условия для окружения крупных городов. Однако украинские силы реорганизовали оборону и пока сдерживают дальнейшее продвижение противника.

При этом темпы наступления РФ в 2026 году заметно снизились. По данным финской исследовательской компании Black Bird Group, сентябрь стал для России худшим месяцем с июня 2023 года по показателю чистого территориального прироста в Украине.

Западные аналитики приводят разные оценки, однако в целом сходятся в том, что за этот год Россия захватила лишь немного больше территории, чем потеряла. Это существенно отличается от заявления Минобороны РФ о якобы захваченных более 5000 квадратных километров.

Сомнения в способности российской армии окружить так называемые "крепостные города" Донбасса, как отмечает издание, звучат даже среди ультранационалистических российских пропагандистов.

Ранее Путин заявлял, что полный контроль России над Донбассом, достигнутый либо силой, либо за счет уступок со стороны Украины, является одним из условий РФ для прекращения войны. Украина при этом не собирается отказываться от своих территорий.

На фоне того, что цели России на Донбассе остаются недостигнутыми, Москва усилила воздушные удары по украинским городам. Украинские чиновники сообщили, что в результате атак в ночь на 7 октября погибли по меньшей мере 20 человек. Они назвали российские бомбардировки террористической кампанией, направленной на то, чтобы сломить волю страны к сопротивлению.

Украинские командиры заявляют, что Россия продолжает пытаться восстановить наступательный импульс и ежедневно отправляет сотни военнослужащих в атаки. Командир Первого корпуса "Азов" подполковник Кирилл Дубровский отметил, что важную роль в сдерживании российского наступления сыграло внедрение цифровой системы ситуационной осведомленности и управления боем "Дельта".

По данным The New York Times, продвижение российских войск во многом зависит от тактики проникновения небольших групп. Они пытаются пересечь так называемую "килл-зону", после чего закрепляются за украинскими укреплениями, накапливают силы и готовятся к дальнейшим атакам.

Однако старший аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что россияне почти исчерпали возможности этой тактики из-за расширения "килл-зоны".

Важные результаты для ВСУ - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах операции "Вивальди", заявив, что украинским силам удалось вернуть под контроль от 125 до 140 квадратных километров территории.

"Вивальди" – очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров", – сказал он.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Главред писал, что по данным ISW украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Напомним, в DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Как сообщалось, Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
линия фронта война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска РФ имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Войска РФ имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

23:31Фронт
Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный удар

Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный удар

20:45Война
В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

19:59Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Последние новости

00:07

Черника даст рекордный урожай: что положить под куст в октябре

00:00

"Будет тяжёлая зима": тревожный прогноз военного из-за массированных ударов РФ

07 октября, среда
23:31

Войска РФ имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

22:59

Наступление РФ захлебнулось, Москва отступает на Донбассе - NYT

22:49

Зачем сыпать сахар в барабан стиральной машины: старый трюк снова в модеВидео

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
22:24

Почему моряки бросали сало в воду перед остановкой или штормом — важная причина

22:11

Можно ли сажать почти до зимы: раскрыт главный ориентир для садоводовВидео

21:54

Звезда "Звездных войн" стал неузнаваемым: в чем причина

21:22

Почему нельзя носить одну и ту же одежду два дня подряд — в этом таится опасность

Реклама
21:04

Цены на бензин могут снова пойти вверх: раскрыт возможный сценарий

20:55

Протирание холодильника лимонным соком — результат превзойдёт все ожидания

20:45

Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный ударФото

20:22

Зачем натирать окна крепким чаем — исчезнет распространенная проблема при уборке

19:59

В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

19:58

Унитаз засияет без дорогих средств: домашний трюк удивит результатомВидео

19:55

Чешуйницы в ванной исчезнут за ночь: поможет простая ловушка

19:26

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

19:18

"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по ПрилукамФото

19:14

Украинский фильм опередил технологии на десятилетие: что увидели зрители в 1967 годуВидео

19:10

Война вышла на самую разрушительную стадию: Яли назвал, сколько она продлитсямнение

Реклама
19:08

Путин готовится к новой войне: эксперт назвал причину и вероятные сроки

18:51

Неравные условия: политолог заявил о признаках использования админресурса на выборах ректора КНУ

18:43

Известковый налет исчезает за мгновения: ванная комната станет безупречно чистойВидео

18:35

Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

18:21

Обогатятся к концу 2026 года — астрологи выделили четыре знака зодиака

18:11

"Осознанный выбор": Зеленский обратился к миру после трагедии в Прилуках

18:03

Квашеный перец без уксуса и сахара: рецепт ароматной закуски на зиму

18:01

Три теннисных мяча в барабане стиральной машины — хитроумный трюк опытных хозяек

17:31

Будут греть вдвое лучше — какие дрова дают максимум тепла во время морозов

17:28

Индия предложила Украине и России план перемирия: названы три этапа

17:11

Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону

17:10

Конец света совсем скоро: пастор из ЮАР назвал точную дату пришествия Христа

17:07

Чтобы весной сад не болел — осенью проводят одну обязательную процедуру

17:04

В Киеве громкие взрывы: Россия атакует столицу реактивными дронами, что известно

16:55

"С мальчиками такой не была": как Ирину Федишин изменила беременностьВидео

16:35

Драпатый разработал план войны: что он должен изменить, основные пункты документа

16:29

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

16:26

Кому молиться 8 октября, чтобы избавиться от зависимостей: какой церковный праздник

16:18

Дополнительные 2600 грн ежемесячно для учителей — кто получит выплату

16:15

Трехсторонние переговоры с РФ могут пройти в октябре: в МИД назвали условие

Реклама
16:09

Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилистаВидео

16:07

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

15:56

Врождённое лидерство и железный характер: названы два месяца рождения

15:47

Как отмыть пластиковые контейнеры от жира за минуту: классный лайфхак

15:27

Сжигание листьев осенью — за нарушение грозит тюрьма или крупный штраф

15:15

Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

15:13

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять