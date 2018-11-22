Стал известен преемник Кучмы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

Евгений Марчук / УНИАН

Представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе стал Евгений Марчук.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

Отметим, что до этого Марчук представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил о прекращении работы в ТКГ, в которой представлял Украину.

Евгений Марчук является генералом армии, он бывший глава СБУ, экс-министр обороны Украины. Марчук также занимал должность секретаря СНБО, был премьер-министром Украины.