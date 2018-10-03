СМИ назвали сменщика Кучмы по "Минску"

3 октября 2018, 09:06

Руслан Демченко известен как дипломат и советник президента.

Леонид Кучма / radiosvoboda.org

Преемником в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске, возможно, станет дипломат Руслан Демченко. 

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

"Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С нами всегда Руслан Демченко", - сказал Сайдик, комментируя выход экс-президента из состава группы. 

Руслан Демченко известен как дипломат и советник президента Петра Порошенко. Он работал и в Администрации президента во времена Леонида Кучмы.

Накануне пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что второй президент Украины провел последнее заседание в качестве главы украинской делегации на переговорах в Минске.

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Минск ТКГ Леонид Кучма
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