СМИ назвали сменщика Кучмы по "Минску"

Леонид Кучма / radiosvoboda.org

Преемником в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске, возможно, станет дипломат Руслан Демченко.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

"Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С нами всегда Руслан Демченко", - сказал Сайдик, комментируя выход экс-президента из состава группы.

Руслан Демченко известен как дипломат и советник президента Петра Порошенко. Он работал и в Администрации президента во времена Леонида Кучмы.

Накануне пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что второй президент Украины провел последнее заседание в качестве главы украинской делегации на переговорах в Минске.