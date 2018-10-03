Эксперт сказал, кто станет главарем "Л/ДНР"

3 октября 2018, 04:47

Кремль пытается легитимизировать "власть" на захваченной части Донбасса, отметил аналитик.

Эксперт полагает, что главарем
Главарем "Л/ДНР" станет сотрудник ФСБ, полагает эксперт / Reuters

Эксперт-международник Александр Мусиенко считает, что на захваченной территории Донбасса после запланированных боевиками "выборов" (назначены на 11 ноября) главарем "Л/ДНР" станет сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Зачистка верхушки террористов выгодна России, поскольку страна предпочитает сохранять на неподконтрольной Киеву части востока Украины ситуацию контролируемого хаоса, рассказал аналитик "Обозревателю".

По его словам, Кремль пытается легитимизировать "власть" на Донбассе, чтобы сказать: "Вот — это полноценный представитель оккупированных территорий, избранный народом, а значит, договаривайтесь, в том числе и с ним в Минске".

"Россия… ведет свою последовательную политику, говоря: "Мы не влияем на главарей так называемых "Л/ДНР", это все их дела, это внутренний конфликт в Украине, Россия здесь ни при чем, и да, посмотрите — они же проводят у себя выборы, они стараются выбрать себе власть, а мы никого не назначаем". То есть Россия хочет умыть руки", — добавил собеседник.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что захваченная часть Донбасса после "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" останется анклавом бандитов.

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ДНР ФСБ ЛНР выборы Кремль
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