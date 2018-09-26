"Анклав бандитов". Журналист спрогнозировал судьбу "Л/ДНР" после "выборов"

После "выборов" в "Л/ДНР" захваченная часть Донбасса останется анклавом бандитов, полагает журналист / Reuters

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник считает, что захваченная часть Донбасса после "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" (назначены на 11 ноября) останется анклавом бандитов.

РФ необходимо постоянное наращивание напряженности в этом регионе, нужно, чтобы эта рана постоянно кровоточила, чтобы дергала, дергала и дергала, поэтому любая нестабильность россиянам выгодна, рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"… Для чего понадобились "выборы"? Во-первых, чтобы еще раз показать мировому сообществу, что они ("кукловоды из Москвы" — Ред.) стремятся к тому, чтобы была какая-то легитимная власть в эти квазиобразованиях", — отметил собеседник.

По его словам, даже если ситуация на Донбассе начнет успокаиваться, Кремль предпримет искусственные меры, чтобы эта рана продолжала кровоточить, чтобы в этом регионе не было мира.

Читайте такжеРоссийский журналист назвал условие, при котором проблема Донбасса "развиснет""Кремлю нужен горящий, пылающий или кровоточащий регион внутри Украины. Ему это необходимо. Думаю, в их поведении (после выборов) ровным счетом ничего не изменится. Потому что, как я говорил выше, Кремлю нужна нестабильность, эти нестабильные регионы", — заявил публицист.

"Донбасс как был нестабильным, так и останется. Эти регионы как были анклавами бандитов, так и останутся. Плюс — еще какие-то части российской армии, российские военные, которых, конечно же, "там нет". Потому все останется, как прежде", — полагает Сотник.

"Если будет какая-то отмашка из Москвы: "Ну-ка, давайте-ка поактивнее!", будут действовать активнее, будут более активные вылазки с их стороны. А Россия ничего не хочет делать с этими территориями. Она хочет, чтобы эти территории, как раковый анклав, оставались в теле Украины. России нужно именно это", — утверждает журналист.

Ранее Александр Сотник говорил "Главреду", что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе являются "фиговым листком", переговоры насчет конфликта в столице Беларуси Минске нужны для того, чтобы война продолжалась как можно дольше, при этом нанося как можно больше ущерба Украине и ее государственности.