"Выборы главного сантехника": в ЦИК прокомментировали выборы в "Л/ДНР"

Выборы в "Л/ДНР" невозможны - ЦИК / Открытые источники

Выборы в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках", которые Россия решила провести 11 ноября, в ЦИК Украины сравнили с выборами главного сантехника.

Законных предпосылок для этих выборов нет, заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в эфире телеканала "Прямой".

"Правовые последствия этих так называемых выборов в "ДНР" и "ЛНР"… точно такие, если бы мы вместе собрались и решили выбрать главного сантехника этого помещения. Где-то на том же уровне. Со всей моей уважением к профессии сантехника", – отметил он.

Читайте также"После выборов у меня все будет хорошо": Порошенко дал интервью Washington PostПо его мнению, проведение выборов на этих территориях невозможно по ряду причин. В первую очередь это отсутствие принципа всеобщих выборов, а также свободных предпосылок для реализации права граждан на волеизъявление.

"Если нет свободных предпосылок для проведения выборов, нет принципа свободных выборов, нет принципа всеобщих выборов, а это внутренне перемещенные лица, которые находятся в других регионах Украины, нет свободы для СМИ, политических партий, по улицам городов ходят люди с оружием, то о каких выборах мы можем говорить?" – перечислил причины своей позиции замглавы ЦИК.

Напомним, Рада расширила состав ЦИК. За законопроект №9090 проголосовали 236 народных депутатов.

Как сообщалось, Центризбирком (ЦИК) Украины принял постановление, согласно которому на выборах президента и парламента в 2019 году проголосовать смогут не только переселенцы, но и жители временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.