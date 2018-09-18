Рада расширила состав ЦИК

УНИАН

Верховная Рада Украины увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

За законопроект №9090 проголосовали 236 народных депутатов.

Решение поддержали 116 депутатов из "Блока Петра Порошенко, 64 из "Народного фронта", 16 из Радикальной партии, 13 из "Воли народа", 16 из "Видродження" и 11 внефракционных.

Из "Оппоблока", "Самопомочи" и "Батькивщины" "за" не проголосовал ни один нардеп.

В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек, - Олег Диденко и Екатерина Махницкая.

Кандидатуры на должности новых членов ЦИК президент Петр Порошенко подал еще в феврале этого года - на 13 вакантных мест 14 кандидатов.

Ранее сегодня парламент принял закон 7304, разрешающий внутренним переселенцам становиться на квартирный учет.