Рада приняла важное решение по переселенцам

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада Украины приняла закон 7304, разрешающий внутренним переселенцам становиться на квартирный учет.

За внесение соответствующих изменений в закон "О жилищном фонде социального назначения" проголосовали 244 народных депутата.

Теперь переселенцы, не имеющие жилья на подконтрольной Киеву территории страны, или те, чье жилье было разрушено в ходе проведения АТО/ООС, могут встать на так называемый социальный квартирный учет.

На учет смогут встать семьи, если их дохода за предыдущий год не хватает на покрытие прожиточного минимума и аренды жилья в населенном пункте, где семья проживает.

Доход определяется, исходя из стоимости имущества гражданина, за исключением недвижимости, расположенной в зоне ООС/ОРДЛО.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что к концу 2019 года курс гривны к доллару превысит 29 грн/$.