Кабмин назвал возможный курс доллара в Украине в конце 2019-го

В конце 2019 года один доллар будет стоить 29,4 гривны, спрогнозировали в Кабмине / kmu.gov.ua

В одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.

Курс будет на уровне 29,4 гривны за доллар, говорится в пояснительной записке к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2019 год" (№9000), зарегистрированном в Верховной Раде.

В документе отмечается, что расчеты, приведенные проекте закона, были проведены с использованием прогнозного курса на конец года — 29,4 грн/долл.

Напомним, в принятом Радой в 2018-м госбюджет среднегодовой курс гривны предполагался на уровне 29,3 гривны за доллар, а курс на конец года ожидался на уровне 30,1 грн/долл. Ранее Кабми прогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривны за доллар.