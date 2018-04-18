Кабмин дал прогноз по курсу гривни на ближайшие три года

Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.

Так, в 2019 году обменный курс гривни к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривни за доллар. В 2020 - 31,4 гривни за доллар, в 2021 - 31,8 гривни за доллар. Об этом говорится в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы, сообщает Экономическая правда со ссылкой на проект постановления.

В апреле Минэкономразвития обнародовало официальный прогноз правительства по курсу доллара на 2018-2019 годы. Согласно пессимистическому прогнозу, на конец текущего года курс доллара может составить 30 грн/$, а в конце следующего – 34 грн/$. Оптимистичный вариант предполагает показатель в 27 грн/$.

Напомним, среднегодовой курс на 2018 год составляет 29,3 гривни за доллар.