Госбюджет-2018: Бюджет МВД увеличат на 11 миллиардов

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 65,99 млрд грн Министерству внутренних дел Украины, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованом на сайте Верховной Рады.

В этом году предусмотрено выделение на 11,15 млрд больше, чем в 2017-м, когда МВД получило 54,84 млрд гривен.

Также 200 млн грн предусмотрено на строительство или покупку жилья военнослужащим Госпогранслужбы. Финансирование увеличено на 17,9% до 9,3 млрд грн.

На Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предусмотрено 11,23 млрд грн, в тому числе гидрометеорологическую деятельность, на жилье, на приобретение пожарной и другой специальной техники отечественного производства, на приобретение, модернизацию и ремонт вертолетной техники.

На Национальную полицию предусмотрено 24,5 млрд грн. На Национальную гвардию предусмотрено 10,9 млрд грн, из них 200 млн грн на жилье военным.