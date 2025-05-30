Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

Турция полностью поддерживает суверенитет Украины.

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Переговоры Украины и РФ в Стамбуле / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Ключевые тезисы:

Мира в Украине можно достичь в течение 2025 года

Переговоры в Стамбуле могут дать конкретные результаты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Украину заявил о возможности достижения постоянного мира в Украине в течение 2025 года. Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

"Мы или закроем глаза на продолжение этой войны, или достигнем постоянного мира в течение этого года. (В Стамбуле, - ред.) мы доказали, что переговоры могут дать конкретные результаты и стремимся сохранить этот импульс", - заявил Фидан. видео дня

Глава МИД Турции добавил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

Он также подтвердил, что Турция полностью поддерживает суверенитет Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что в Кремле и в дальнейшем пытаются навязать собственные условия и сроки возможных мирных переговоров с Украиной, используя это для манипуляций и обвинений.

Также известно, что российская политическая элита не ожидает существенного прогресса от очередной встречи с украинской делегацией в Стамбуле, запланированной на 2 июня.

В то же время, в США надеются, что Украина прибудет на следующей неделе в Стамбул на прямые переговоры с Россией. Дональд Трамп верит, что встреча сдвинет с мертвой точки вопрос завершения войны.

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Кто такой Хакан Фидан? Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

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