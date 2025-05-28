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Переговоры не сработают: дипломат назвал два реальных сценария завершения войны

Юрий Берендий
28 мая 2025, 06:07
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Переговоры не имеют перспективы привести к завершению войны РФ против Украины и могут быть полезными только в гуманитарных целях, указывает дипломат.
Переговоры не сработают: дипломат назвал два реальных сценария завершения войны
Дипломат назвал два реальных сценария завершения войны / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем говорится в материале:

  • Есть только два пути завершения войны РФ против Украины
  • Команда Трампа и сам президент США не знают, что делать с этой войной

Существует только два реальных пути завершения войны в Украине или введение жестких, "адских" санкций против России, или масштабные поставки вооружения для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019) и экс-посол в США Владимир Ельченко в эфире канала КИЕВ24.

По его словам, нынешний ход войны настолько нестабилен, что сложно делать четкие прогнозы, ведь риторика с разных сторон часто противоречива и непоследовательна.

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"От наших союзников мы слышим одно, от Трампа - другое, от его советников - что-то третье. Именно поэтому это называется контролируемым хаосом. А объяснение у меня одно: никто не знает, что делать с этой войной", - отметил Ельченко.

По его мнению, завершить войну можно только двумя путями:

  • либо через санкционное давление,
  • либо путем масштабной помощи Украине.

Дипломат отметил, что сейчас ситуация или зашла в тупик, или находится на грани непредсказуемых событий. Переговоры, по его словам, имеют смысл только в гуманитарном измерении, например, по обмену пленными или помощи пострадавшим. Все остальное - это лишь пустые заявления, которые не приносят реальных результатов.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов считает, что даже в случае ужесточения европейских санкций против России, это не окажет существенного влияния на общее состояние российской экономики. По его словам, ограничения могут нанести ущерб отдельным секторам, однако системного давления пока не наблюдается.

В США подготовлен детальный мирный план из 22 пунктов, однако он пока не устраивает ни Киев, ни Москву. Об этом сообщил специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Тем временем Россия перебросила войска к украинской границе в районе Черниговской и Сумской областей. Как заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник, эти действия заставляют украинские подразделения оставаться в постоянной готовности, не позволяя перебросить силы на другие направления фронта.

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Кто такой Владимир Ельченко?

Владимир Юрьевич Ельченко (27 июня 1959, Киев, Украинская ССР) - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН (1997-2001, 2015-2019). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США, и по совместительству в Антигуа и Барбуде и на Ямайке (2020-2021), пишет Википедия.

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