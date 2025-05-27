РФ сейчас в выгодной позиции: эксперт назвал единственный способ разгромить Россию

Даже если другие государства усилят санкции против России, на страну-агрессора это уже не будет иметь существенного влияния.

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Эксперт назвал единственный способ разгромить Россию/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, минобороны РФ

Основные тезисы Некрасова:

Даже если санкции будут усилены, это не окажет на Россию сильного негативного влияния

Экономика РФ уже перестроилась, Китай фактически заменил ЕС как основной партнер

Теперь на Россию можно повлиять только силовыми мерами

Даже если Европа усилит санкции против страны-агрессора России, это не окажет серьезного негативного влияния на РФ.

Усиление санкций может лишь локально ударить по определенным сферам экономики России. Но системных мер сейчас не существует. Такое мнение высказал эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов в интервью Главреду.

"Ввести санкции можно какие угодно, вопрос в том, какое влияние это окажет. А я не вижу ничего существенного. Грубо говоря, ничего из того, что могло бы серьезно повлиять на способность российской экономики вести войну, на возможности Путина балансировать бюджет - на каком-то глобальном, системном уровне - ничего. Да, есть локальные меры - они всегда были. Например, деревообрабатывающая отрасль на северо-западе пострадала достаточно сильно. Некоторые сектора, отдельные регионы страдали. Но системных мер просто не существует", - отметил он.

По словам эксперта, российская экономика уже перестроилась. Китай фактически заменил ЕС как основной внешнеторговый партнер.

"Структурные изменения уже произошли, и все неудобства - в том числе значительная часть временных - были связаны именно с переходным периодом. Сейчас они в основном устранены. Что дальше? Ну, возможно, кто-то попытается перейти к силовым мерам. Например, перекрыть проливы в Дании. Такое теоретически возможно. Но это уже не экономические меры - это шаги военного характера. Это, по сути, блокада. А чисто экономических рычагов уже давно нет", - подытожил Некрасов.

Смотрите видео интервью Дмитрия Некрасова Главреду о состоянии российской экономики:

Санкции против России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп рассматривает введение санкций против РФ. Президент США не исключает экономических рычагов воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.

Также ранее в Süddeutsche Zeitung отмечали, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Европа и США больше не движутся в одном направлении, когда речь заходит о введении экономических санкций против России.

Напомним, в Сенате США требуют от Трампа ударить санкциями по РФ. Чак Грассли выразил возмущение по поводу очередных ударов по Украине со стороны РФ.

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Кто такой Дмитрий Некрасов Дмитрий Александрович Некрасов — российский экономист, политик и общественный деятель. Некрасов является сооснователем и директором Европейского Центра Анализа и Стратегий (CASE) — аналитического центра, специализирующегося на исследованиях постсоветских стран в ЕС и США. В своих публикациях он анализирует функционирование социальных систем, пенсионную реформу и вопросы государственного управления. Некрасов также ведёт активную деятельность в социальных сетях и блогах, делясь своими взглядами на экономические и политические процессы в России и мире.

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