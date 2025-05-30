Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

Вы узнаете:
- Как разморозить рыбу и мясо, чтобы они остались сочными
- Почему горячая вода - плохой выбор для быстрого размораживания
- Какой лайфхак поможет быстро и правильно разморозить продукты
Мясо и рыба - это основные продукты для приготовления многих вкусных и питательных блюд. Однако, чтобы они оставались сочными и имели насыщенный вкус, очень важно правильно разморозить продукт перед приготовлением.
Главред решил поделиться с читателями советами от известного повара и финалиста шоу "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко о том, как правильно разморозить мясо и рыбу, чтобы продукты сохранили свежесть и сочность, словно только что купленные в магазине.
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По словам эксперта, неправильная разморозка может повредить структуру мяса или рыбы. Например, если сразу опустить рыбу в горячую воду, молекулы разорвутся, и блюдо получится некачественным - с неравномерным приготовлением и потерями вкуса.
Как правильно разморозить рыбу или мясо
- Извлеките продукт из морозилки.
- Переложите его в холодильник на 3-4 часа.
- Затем оставьте при комнатной температуре еще на 3-4 часа.
За это время рыба разморозится равномерно и будет готова к приготовлению, подчеркивает Клопотенко.
"Если времени мало, положите мясо или рыбу в холодную воду - это быстро и сохранит качество продукта", - советует повар.
Кроме того, в своем видео Евгений рассказывает о технологии приготовления замороженных продуктов: легкое обжаривание на очень горячей сковороде, а затем - запекание в духовке 20-30 минут. Однако эксперт отмечает, что этот способ не идеален для сохранения структуры блюда.
Поэтому главный совет от Клопотенко - планируйте заранее. Если вы хотите приготовить свинину или рыбу завтра, положите продукт из морозилки в холодильник, а утром оставьте на столе до комнатной температуры. Так ваше блюдо будет не только вкусным, но и максимально сочным.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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