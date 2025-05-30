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Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

Руслан Иваненко
30 мая 2025, 19:54
76
Извлекайте мясо и рыбу из морозилки заблаговременно, чтобы сохранить их свежесть и сочность при приготовлении.
Клопотенко
Правильная разморозка сохраняет вкус и сочность мяса и рыбы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как разморозить рыбу и мясо, чтобы они остались сочными
  • Почему горячая вода - плохой выбор для быстрого размораживания
  • Какой лайфхак поможет быстро и правильно разморозить продукты

Мясо и рыба - это основные продукты для приготовления многих вкусных и питательных блюд. Однако, чтобы они оставались сочными и имели насыщенный вкус, очень важно правильно разморозить продукт перед приготовлением.

Главред решил поделиться с читателями советами от известного повара и финалиста шоу "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко о том, как правильно разморозить мясо и рыбу, чтобы продукты сохранили свежесть и сочность, словно только что купленные в магазине.

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По словам эксперта, неправильная разморозка может повредить структуру мяса или рыбы. Например, если сразу опустить рыбу в горячую воду, молекулы разорвутся, и блюдо получится некачественным - с неравномерным приготовлением и потерями вкуса.

Как правильно разморозить рыбу или мясо

  • Извлеките продукт из морозилки.
  • Переложите его в холодильник на 3-4 часа.
  • Затем оставьте при комнатной температуре еще на 3-4 часа.

За это время рыба разморозится равномерно и будет готова к приготовлению, подчеркивает Клопотенко.

"Если времени мало, положите мясо или рыбу в холодную воду - это быстро и сохранит качество продукта", - советует повар.

Кроме того, в своем видео Евгений рассказывает о технологии приготовления замороженных продуктов: легкое обжаривание на очень горячей сковороде, а затем - запекание в духовке 20-30 минут. Однако эксперт отмечает, что этот способ не идеален для сохранения структуры блюда.

Поэтому главный совет от Клопотенко - планируйте заранее. Если вы хотите приготовить свинину или рыбу завтра, положите продукт из морозилки в холодильник, а утром оставьте на столе до комнатной температуры. Так ваше блюдо будет не только вкусным, но и максимально сочным.

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Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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