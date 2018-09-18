Луценко внес представления в Раду о снятии неприкосновенности с трех нардепов

Александра Вилкула просят привлечь к уголовной ответственности / dp.ric.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова (все – Оппозиционный блок).

Копии представлений в Раду Луценко опубликовал в своем в Facebook.

Напомним, в мае 2018 года Луценко просил Раду дать согласие на привлечение к уголовной Вилкула, а также снять депутатскую неприкосновенность с Колесникова. При этом комитет ВР по вопросам регламента вернул спикеру Андрею Парубию представления на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова, а Луценко в ответ заявил, что регламентный комитет грубо нарушил закон о регламенте.

Как известно Луценко анонсировал подачу документов для снятия неприкосновенности еще с 5 нардепов. Тогда генпрокурор обещал, что обнародует новую информацию о нардепах после подписания соответствующих документов.

22 марта Верховная Рада проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Ранее Луценко заявил о том, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. При этом Луценко заявил, что Бакулин вероятно принимал участие в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича. Его также подозревают в планировании и организации ряда особо тяжких преступлений.