Луценко внес представление в Раду о снятии неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Генпрокурор Юрий Луценко просит Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула. Соответствующее представление он направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Копию документа пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала у себя в Facebook.

Она сообщила, что Вилкул в 2011-2012 годах, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га "якобы с земель запаса сельхозназначения (пастбища), а на самом деле – с земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района".

"Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности", – написала Сарган.

Также Луценко просит снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

"Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв метров", – написала Сарган в Facebook.

По ее данным, оба представления уже зарегистрировал аппарат Верховной Рады.

Ранее Луценко анонсировал подачу документов для снятия неприкосновенности еще с 5 нардепов. Тогда генпрокурор обещал, что обнародует новую информацию о нардепах после подписания соответствующих документов.

Напомним, 22 марта Верховная Рада проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Ранее Луценко заявил о том, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. При этом Луценко заявил, что Бакулин вероятно принимал участие в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича. Его также подозревают в планировании и организации ряда особо тяжких преступлений.