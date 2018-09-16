Луценко потребовал заткнуть три дырки

Генпрокурор Украины Юрий Луценко / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко перечислил три, по его мнению, главных источника коррупции в Украине - чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства.

Об этом Луценко заявил в субботу, 15 сентября, на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН.

"Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине", - сказал Луценко.

По его мнению, чтобы побороть коррупцию, надо "посадить" еще 2 тыс. "мелкой и средней рыбы" и несколько сотен "крупной".

На этой неделе НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.