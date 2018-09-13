Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Министру "не стыдно"

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Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, сообщила пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в свою электронную декларацию. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сам министр отреагировал на сообщение в Facebook.

"Утро 13 сентября подарило новый опыт. В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение в "незаконном обогащении" десять лет назад, "пользовании или приобретении" машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель 2016 года", - написал Омелян.

Министр уверяет, что дело против него было открыто полтора года назад, и за это время в его действиях не было обнаружено нарушений.

"...Если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", - подытожил Омелян.

В августе Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал он.