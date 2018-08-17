Омелян объяснил необходимость отмены ж/д-сообщения с РФ

Жд-сообщение с РФ, в частности, нужно отменить, чтобы украинцы не попадали в "лапы ФСБ", рассказал Владимир Омелян / 112.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что отмена железнодорожного сообщения между нашей страной и Российской Федерацией нужна, в частности, для того, чтобы обезопасить украинцев от попадания в "лапы ФСБ".

Дружбы между украинским государством и РФ никогда не было, рассказал чиновник в эфире "5 канала".

"В условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией речи быть не может. Нравится это кому-то или не нравится, но действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, — отмена железнодорожного пассажирского сообщения", — отметил он.

Омелян считает, что таким путем власти обезопасят "украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российской Федерации от возможности быть похищенным или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов Российской Федерации".

"Во-вторых, и на самом деле это ключевое: если мы воюем — нечего туда ездить… Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", — добавил министр.

Напомним, Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией, а потом сообщил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение со страной.