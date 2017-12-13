Омелян рассказал об ответе "Укрзализныци" на "железнодорожный объезд" России: видео

"Укрзализныця" всерьез рассматривает вопрос прекращения ж/д сообщения с Российской Федерацией.

С таким заявлением выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканал "112".

"Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие - грузовая и пассажирская. В пассажирской у нас есть единственный российский поезд, который курсирует по маршруту "Кишинев-Москва", и несколько украинских, которые направляются в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", - заявил чиновник.

Омелян также отметил, что Украина не будет нести убытки от прекращения курсирования российских поездов по своей территории.

"Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год. Может кто не знает, это участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские до юга России. В свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия запустила свои поезда в обход Украины.